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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla bir örgüt mensubu Mardin'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi."

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:06:20 -
İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla bir örgüt mensubu Mardin'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi."
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