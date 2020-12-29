İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 haftada kısıtlamaya uymayan 40 bin 591 kişiye ceza kesildi

Toplumun genel olarak kurallara uyduğuna da dikkat çekilen açıklamada “Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde, vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemiz için tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayış için teşekkür ediyoruz" denildi.