İçişleri Bakanlığı açıkladı! Rekor kırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün tam 132 bin 674 vatandaş pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulundu. Bu sayının rekor olduğu bildirildi.20 Aralık 2018 Perşembe 06:14
İçişleri Bakanlığından bugün 132 bin 674 vatandaşın pasaport, kimlik ve ehliyet başvurusunda bulunarak, bu alanda rekora sayıya ulaştığı bildirildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pasaport, kimlik, ehliyet gibi üç belge tipinde 19 Aralık için günlük başvuru sayısının 132 bin 674 olduğu belirtildi.
Sadece sürücü belgesi için yapılan başvuru saysının 30 bin 245 olduğu kaydedildi.
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