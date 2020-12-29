  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısının 243’e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:11:00 - 2020-12-29 22:07:41
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İki terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanların sayısı 243’e yükseldi

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243’e yükseldi.

MSB duyurdu! Teröristler havaya uçtu
MSB duyurdu! Teröristler havaya uçtu

Gündem

MSB duyurdu! Teröristler havaya uçtu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Aktüel

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den dünya gündemini altüst eden iddia! 'Pazar günü savaş çıkabilir'
Dünya

ABD'den dünya gündemini altüst eden iddia! 'Pazar günü savaş çıkabilir'

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevinin devrine çok az bir süre kala ülkede ipler iyice gerildi. İran'ın Kasım Süleymani'nin ölü..
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay