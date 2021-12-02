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Aktüel İç denetçi sınav giriş belgeleri sorgula! 2021 İSG 2 sınavı ne zaman?
Aktüel

İç denetçi sınav giriş belgeleri sorgula! 2021 İSG 2 sınavı ne zaman?

İSG sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. 5 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021 İSG/2 sınav giriş belgesi adayların erişimine açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak edilmekte. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınabilecek. İşte, İSG sınav yeri sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:25:00 - 2021-12-02 14:26:24
İç denetçi sınav giriş belgeleri sorgula! 2021 İSG 2 sınavı ne zaman?

2021-İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 05 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2021-İç Denetçi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021 İSG 2 sınavı ne zaman?

05 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İç Denetçi için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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