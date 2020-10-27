İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'nin, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin, ülkeyi etkileyecek alçak basınç merkezleri ve buna bağlı cephe sistemleri ile yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Perşembe ve cuma günleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de görüleceği beklenmektedir. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte azalacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.