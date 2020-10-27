  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
Aktüel

İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:50:02 -
İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'nin, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin, ülkeyi etkileyecek alçak basınç merkezleri ve buna bağlı cephe sistemleri ile yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Perşembe ve cuma günleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de görüleceği beklenmektedir. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte azalacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...
Gündem

Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Hatay'da yaşanan patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in korumalarının uyarılarına rağmen eline uzun namlulu silahını alar..
Milyonları ilgilendiren gelişme
Gündem

Milyonları ilgilendiren gelişme

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay