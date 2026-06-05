İbrahim Tatlıses Ankara’da tedavi altına alındı
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu nedeniyle Ankara’da tedavi sürecine alındığı bildirildi. Sanatçının doktorları, fizik tedavi programına devam etmesinin gerekli olduğunu açıkladı.
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu.
İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.
Ünlü şarkıcı, Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.
İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.
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