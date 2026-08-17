  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor! Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin! TSK'da komuta kademesi yeniden şekillendi! İki kadın generale kritik görev, Gezeravcı'ya sürpriz atama Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı! Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Gündem Kurtulmuş: Kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız
Gündem

Kurtulmuş: Kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kurtulmuş: Kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 1999 Gölcük Depremi'ne ilişkin "Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 1999 Gölcük Depremi'ne ilişkin "Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan depremin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda, "O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan 17 Ağustos mesajı Güvenli şehirler için asla unutmayacağız
Bakan Kurum’dan 17 Ağustos mesajı Güvenli şehirler için asla unutmayacağız

Gündem

Bakan Kurum’dan 17 Ağustos mesajı Güvenli şehirler için asla unutmayacağız

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23