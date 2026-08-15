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Dünya Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”
Dünya

Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”

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Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! "Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz"

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karedeki sert ifadeye dikkat çeken Trump, Kim ile aralarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la ilişkisine dair dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Trump, Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu

Trump, Haziran 2019’da Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Sert Bakışın Ardındaki Diplomasi: Trump’ın Kim Jong Un Paylaşımı Ne Anlama Geliyor? Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olan geçmiş bir fotoğrafını paylaşarak karedeki sert ifadenin aksine aralarının çok iyi olduğunu belirtmesi, sıradan bir nostalji paylaşımından ziyade çok katmanlı siyasi mesajlar içeren stratejik bir hamledir. Trump, kendi liderlik tarzının en belirgin unsuru olan "kişisel ilişkiler yoluyla diplomasi" yürütme yeteneğini bu paylaşımla yeniden küresel gündemin merkezine taşımaktadır. Fotoğraftaki gergin ve sert atmosfere tezat oluşturan bu samimi açıklama, Trump’ın en öngörülemez ve tehlikeli olarak görülen dünya liderlerini bile manipüle edebilme, onlarla uzlaşabilme ve krizi yönetebilme gücüne sahip olduğu imajını pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hamlenin doğrudan hedef aldığı birkaç farklı odak noktası bulunmaktadır. İlk olarak Trump, Amerikan iç siyasetine ve seçmenine yönelik güçlü bir mesaj vermektedir. Kendi başkanlık dönemindeki dış politika çizgisini hatırlatarak, mevcut yönetimin uluslararası krizler karşısındaki zayıf veya etkisiz kaldığı yönündeki eleştirilerini bu fotoğraf üzerinden dolaylı olarak desteklemektedir. Seçmene, dünyayı nükleer bir savaşın eşiğinden döndüren ve küresel tehdit oluşturan liderlerle doğrudan bağ kurabilen tek aktörün kendisi olduğu fikrini aşılamaktadır. Diğer taraftan bu paylaşım, uluslararası kamuoyuna ve bizzat Kim Jong Un’a gönderilmiş açık bir diplomatik sinyal niteliği taşımaktadır. Kuzey Kore lideriyle geçmişte kurduğu ve "mektuplaşmalarla" hafızalara kazınan kişisel diyalog kanalını canlı tuttuğunu gösteren Trump, gelecekte yeniden küresel sahnede aktif rol aldığında bu müzakereleri kaldığı yerden sürdürebileceğinin kapısını açık bırakmaktadır. Aynı zamanda Çin ve Rusya gibi küresel rakip güçlere karşı da Batı dünyasının çekindiği otokratik liderlerle samimi bağlar kurabilen dinamik bir lider olduğu mesajını vererek, küresel dengelerdeki kilit aktör konumunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Sonuç olarak Trump, geleneksel diplomasi kurallarını yıkan bu kendine has tarzıyla hem gündemi tek bir paylaşımla kendi lehine yönetmeyi başarmakta hem de "zorlu süreçleri sadece ben çözebilirim" diyen siyasi bir gövde gösterisi sunmaktadır.
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