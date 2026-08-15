Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Karedeki sert ifadeye dikkat çeken Trump, Kim ile aralarının oldukça iyi olduğunu söyledi.
Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la ilişkisine dair dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump, Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu
Trump, Haziran 2019’da Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nin ardından Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.