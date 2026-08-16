Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!

Bursa'da meydana gelen feci kazada Nakşibendi cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Sert Hocaefendi'nin muhterem eşi Zehra Sert hayatını kaybetti. Yaşanan bu büyük acıyı bile dindar insanları hedef almak için fırsat bilen malum zihniyet, attığı skandal başlıkla vicdanları bir kez daha yaraladı.

Sol-seküler medyanın acı ve taziye dinlemeyen gayriinsani dili, Bursa'da meydana gelen elim bir trafik kazasında bir kez daha hortladı.

Nakşibendi cemaatinin önde gelen isimlerinden Abdullah Sert Hocaefendi'nin muhterem eşi Zehra Sert'in vefat ettiği feci kazayı "Otomobiliyle kamyonun altında kaldı" şeklinde duyuran malum zihniyet, yine ne nezaket ne de vicdan bıraktı.

FETÖ Üslubuyla Dindar İnsanları Hedef Aldılar!

Bursa'da gerçekleşen elim kazada Zehra Sert Hanımefendi hayatını kaybederken, kızı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu insani dramı ve taziye haberini dahi dindar insanları hedef alma vesilesi yapan malum yayın organları, attıkları nefret dolu başlıklarla adeta FETÖ üslubunu aratmadı.

Geçmişte Denizli Cumhuriyet Başsavcısı merhum Mustafa Alper'in şehit olduğu feci kaza sonrası atılan ve kamuoyunun vicdanını yaralayan "Kamyonun altında kaldı" şeklindeki operasyonel başlıkların bir benzerinin bu kez muhterem bir hocanın ailesi için atılması, kirli zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.