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Gündem Siyonist tezgahlar ve içerideki piyonları çöktü! "Hak geldi, batıl zayi oldu!"
Gündem

Siyonist tezgahlar ve içerideki piyonları çöktü! "Hak geldi, batıl zayi oldu!"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sergilediği tarihi duruş, Türkiye’yi hedef alan küresel kumpasları darmadağın etti. Hukukçu Selman Öğüt, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği kritik aşamayı ve "Terörsüz Türkiye" hedefini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Milletin birliğine kasteden küresel kumpasların bozulduğunu vurgulayan Öğüt, Cumhur İttifakı’nın sergilediği kararlı duruşun kirli odakların oyunlarını darmadağın ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli Tarihi Bir Duruş Sergiledi"

Türkiye’nin varoluş mücadelesine ve liderlerin kararlılığına dikkat çeken Selman Öğüt, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan kimlerle uğraştı ya! Devlet Bahçeli nelere karşı durdu ya! Allah bin kere razı olsun. Velhasıl Siyonizmin projesi çökmüştür üstadım. Bunu teslim edelim. Allah'ın izni ile kardeşi kardeşe kırdıran Siyonistlerin ve içerideki işbirlikçilerin oyunları bozulmuştur."

"Onlar Tuzak Kurdu, Allah da Kurdu!"

Mücadelenin manevi boyutuna atıfta bulunan Öğüt, kumpas kuranların kendi kazdıkları kuyuya düştüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki Rabbi Teala'nın inayeti, tabii ki bu ülkedeki dua, şehidin şühedanın değil mi emekleri... Ve ayet-i kerime çok açık: 'Ve mekerû ve mekerallâh, vallâhu hayrul mâkirîn.' Onlar tuzaklarını kursunlar, Allah da kuruyor. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır."

"Hak Geldi, Batıl Zayi Oldu!"

Terörörsüz Türkiye hedefine ulaşılırken batıl anlayışların yenilgiye uğratıldığını vurgulayan Öğüt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Allah'a şükür bizim davamız hak davasıydı, batıl yenildi! Çünkü batıl yenilmeye mahkumdur. Batıl neydi? Tabii 'Hak geldi batıl zayi oldu' ayetle sabittir. Batıl yenilmeye mahkumdur, batıl kardeşi kardeşe kırdırmaktır."

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