Otomotivde asıl büyük beklenti 2027’de! 7 ayda iki farklı tablo

2027 yılında otomotiv sanayisinin gündeminde iç pazarın seyri, küresel pazarlardaki talep gelişimi, Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı’na (IAA) ilişkin gelişmeler, Çin kaynaklı rekabet, maliyet baskıları ve mevcut kapasite fazlasının öne çıkacağını belirten Eroldu, IAA müzakere sürecinin 2027 yılına sarkmasını beklediklerini ifade etti. Eroldu, “Avrupa, otomotiv ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz en önemli ihracat pazarımız. Türkiye ile Avrupa arasında yaklaşık 30 yılda oluşan yapı yalnızca bir ticaret ilişkisi değil; üretim, yatırım ve tedarik zincirlerini kapsayan derin bir sanayi entegrasyonu. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayisine yönelik politika ve düzenlemeleri, Türkiye’nin üretim, ihracat ve yatırım performansını doğrudan etkiliyor” dedi. IAA’nın nihai içeriğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Eroldu, “IAA’nın nihai içeriğinde Türkiye’nin nasıl konumlandırılacağı, ana ve tedarik sanayimizin hangi kapsamda değerlendirileceği, mevcut yatırımların yanı sıra yeni model, kapasite ve teknoloji yatırımlarını da etkileyecek” diye konuştu.