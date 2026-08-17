Otomotivde asıl büyük beklenti 2027’de! 7 ayda iki farklı tablo
Otomotiv sanayisi 2026'nın ilk 7 ayında üretim ve adet bazlı ihracatta gerilerken, ihracat değeri yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, üretimdeki düşüşün önemli bölümünün geçici nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, yeni model yatırımlarının etkisinin yılın son çeyreğinde ve asıl olarak 2027’de belirginleşeceğini söyledi. Eroldu, Avrupa pazarı, Çin kaynaklı rekabet ve maliyet baskısının sektörün gelecek yılki rekabet gücünü belirleyeceğini vurguladı.