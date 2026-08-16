Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.
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Beşiktaş 0 - 0 Eyüpspor
10' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti.
4' Cerny'nin ara pasında Taylan savunma arkasına sarktı ve topu içeri çevirdi. Olaitan'ın gelişine vuruşu savunmadan döndü.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Semih.
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Costa, Abdullahi, Michalak, Pintor.