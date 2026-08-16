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Spor Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI ANLATIM
Spor

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
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Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 0 - 0 Eyüpspor

10' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti.

4' Cerny'nin ara pasında Taylan savunma arkasına sarktı ve topu içeri çevirdi. Olaitan'ın gelişine vuruşu savunmadan döndü.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Semih.

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Costa, Abdullahi, Michalak, Pintor.

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