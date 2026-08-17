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Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

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Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona şok bir yenilgiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, orta sahadaki açığı kapatmak ve yerli kalitesini artırmak için Inter forması giyen dünya çapındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını yakından takip eden yönetim, taraftarı heyecanlandıracak hamle için hazırlık yapıyor.

#1
Foto - Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği, Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Fenerbahçe böylece 2026-2027 sezonuna puansız başladı.

#2
Foto - Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, bu bölgede oluşan ihtiyacı gidermek ve aynı zamanda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Inter forması giyen milli futbolcunun durumunu araştırdığı belirtildi.

#3
Foto - Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun transfer şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut durumuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

#4
Foto - Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği belirtildi. Milli futbolcunun henüz İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamamış olması da transfer ihtimalinde öne çıkan detaylardan biri oldu. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması halinde orta saha rotasyonunda Guendouzi, Kante ve İsmail Yüksek'in yanına önemli bir alternatif eklemeyi planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

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