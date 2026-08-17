Büyük bomba, patladı patlayacak! Fenerbahçe, dünyayı sarsacak transfer için düğmeye bastı

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona şok bir yenilgiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, orta sahadaki açığı kapatmak ve yerli kalitesini artırmak için Inter forması giyen dünya çapındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını yakından takip eden yönetim, taraftarı heyecanlandıracak hamle için hazırlık yapıyor.