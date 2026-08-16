Beddua seansları ve sosyal medya provokasyonu! Alihan Kuriş suç örgütü ile algı operasyonu el ele!

Adli adımlarla finansal ağı darmadağın edilen Alihan Kuriş suç örgütü, çaresizliğini yurt dışında düzenlenen beddua seanslarıyla sergilemeye başladı. Milyarlarca euro tutarındaki para trafiği ve aklanan finans çarkı yargı duvarına toslarken, örgüt yöneticilerinin savurduğu tehditler ve beddualar 17-25 Aralık sürecindeki FETÖ hırçınlığını bir kez daha hafızalara getirdi.

İzzet Özgenç’ten Mahkeme Öncesi Aklama Gayreti!

Yargı adımları kararlılıkla sürerken, operasyonda gözaltına alınan isimlerden eski HSK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen için İzzet Özgenç devreye girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgenç, "Birkaç ay sonra yaş haddinden emekliye ayrılacak, çağrıldığında gelecek bu arkadaşımız, kaçacak bir kişi gibi gözaltına alındı, bodrum katındaki nezarethanede tutuluyor." ifadeleriyle adli makamları ve yürütülen soruşturma prosedürlerini hedef aldı.

Denizolgun’dan Fırça Gibi Cevap: "Halka Yanıltıcı Bilgi Verip Suç İşliyorsunuz!"

İzzet Özgenç’in adli süreci akamete uğratmaya yönelik açıklamalarına Fatih Sulhi Denizolgun’dan çok sert tepki geldi.

Özgenç’i açıkça halkı kışkırtmakla suçlayan Denizolgun, "Ahmet Gökçen'i müdafaa edeceğim derken, halka yanıltıcı bilgi verip bağımsız olan yargının işine müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Bir hukukçu olarak çok büyük suç işliyorsunuz." dedi.

Denizolgun, amcasının cinayetiyle ilgili soruşturmanın üzerinin örtülmeye çalışıldığı iddialarını yalanlayarak şu çarpıcı detayları paylaştı: "Bakırköy Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açılmış 2026/8086 numaralı dosya açıktır. Amcamın cinayetiyle ilgili takipsizlik verilen herhangi bir karar yoktur. Aksine; hem Bakırköy hem de Beykoz'da cinayetle ilgili açık dosyalar mevcuttur. Ali Erhan Kuriş (Alihan Kuriş), Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş de bu dosyada şüpheli konumundadır."

Adli Tıp Raporundaki Kripto Parmağı Deşifre Oldu!

Cinayet soruşturmasındaki vahim delillere dikkat çeken Denizolgun, "Amcam öldürüldü. Adli Tıp raporu değiştirildi. Rapora imza atan doktorun kripto olduğu tescillendi ve kendisi bunu itiraf etti." ifadelerini kullanarak adalet sistemine olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Özgenç’e çağrısını sürdüren Denizolgun, "Halka yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermekten, halkımızı tahrik etmekten ve adalet sistemine gölge düşürmekten vazgeçin. Bağımsız olan yargının sürecini sabırla beklemek zorundasınız." diyerek operasyonel koroya son noktayı koydu.