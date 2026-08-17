Taksici, hastane önünde para derdine düştü! Tansiyonu 16'ya 12 çıkan kadın yaşadıklarını anlattı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde hastane önünde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası, taraflar arasında sert tartışmaya dönüştü.

Olay, 13 Ağustos saat 13.10 sıralarında Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre tansiyonu yükselen Bilge Keçeli, muayene olmak üzere eşiyle birlikte Eyüpsultan Devlet Hastanesi’ne gitti.

Keçeli’nin eşi hastanenin önünde park yeri bulduktan sonra dörtlü sinyallerini yakarak geri manevra yaptığı sırada otomobille arkadaki ticari taksi arasında çarpışma meydana geldi.

Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maddi hasarlı kaza tartışmaya dönüştü

Kazanın ardından taksi şoförü Mücahit Usta ile Bilge Keçeli ve eşi arasında tartışma çıktı.

Taksi şoförü, polis ekipleri olay yerine gelinceye kadar çiftin ayrılmaması gerektiğini söyledi. Bilge Keçeli ise tansiyonunun çok yüksek olduğunu ve bir an önce hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

Tarafların birbirinden farklı anlatımları üzerine tartışma giderek büyüdü.

“Tansiyonum 16’ya 12’ydi”

Yaşadıklarını anlatan Bilge Keçeli, hastaneye muayene için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

“Tansiyonum 16’ya 12’ydi, çok yüksekti. Muayene olacağım için çok vakit kaybetmemek adına park yerini bulup ‘Aracı park edelim’ dedik. Dörtlüleri yaktık, durduk.”

Keçeli, geri manevra sırasında taksiyle çarpıştıklarını belirterek taksicinin daha sonra kendilerinden nakit para talep ettiğini öne sürdü.

“Kaskoya ödetebileceğimizi söyledik, yine de para istedi”

Kendi araçlarında büyük bir hasar olmadığını söyleyen Keçeli, taksinin tamponunun daha önceden de hasarlı olduğunu ileri sürdü.

Keçeli şöyle konuştu:

“Biz kaskoya ödeyebileceğimizi söyledik, ona rağmen bizden para istedi. İşler bu boyuta bu yüzden geldi.”

Keçeli’nin bu ifadeleri taksi şoförü tarafından ise reddedildi.

“Hasta olduğumu defalarca söyledim”

Tansiyonunun yüksek olduğunu defalarca söylediğini belirten Keçeli, hastaneye geçmesine izin verilmediğini ileri sürdü.

Polisin gelmesini beklemeye hazır olduğunu ancak bu sırada tedavisinin başlamasını istediğini anlatan Keçeli, taksicinin eşini engellediğini ve yakasına yapıştığını iddia etti.

Keçeli:

“En azından ben bir dilaltı bir şey alırım, tedavi sürecim başlamış olur. ‘Hayır, gidemezsiniz, bırakmam sizi’ dedi. Yüksek tansiyonla bu kişi tarafından tartışılmak zorunda bırakıldım.”

ifadelerini kullandı.

“İnsanlık adına ambulans çağırabilirdi”

Yaşadıklarına tepki gösteren Keçeli, sağlık durumunun öncelikli olması gerektiğini savunarak eşine yönelik davranış nedeniyle şikâyetçi olmayı düşündüklerini söyledi.

Keçeli:

“Ben hasta olduğumu defalarca söylememe rağmen bunu yaptı. İnsanlık adına ‘Abla gel, çok kötüsün’ demesi, ‘Ambulans çağırabilirim’ demesi gerekirken eşimin yakasına yapışmaya devam etti.”

diye konuştu.

Keçeli, olayın ardından hastaneye giderek tedavi oldu.

Taksici suçlamaları kabul etmedi

Taksi şoförü Mücahit Usta ise Keçeli’nin anlattıklarına karşı çıkarak kazada kusurlu tarafın diğer araç olduğunu savundu.

Usta, otomobilin seyir halindeyken geri manevra yaparak taksisinin tamponuna çarptığını söyledi.

“Para neden isteyeyim? Para istemedim”

Bilge Keçeli’nin nakit para talep edildiği yönündeki açıklamasını da reddeden Usta:

“Para neden isteyeyim, para istemedim. Araç kaskolu ve o hatalı, onların kaskosu zaten benim aracımın bedelini ödeyecek.”

Keçeli’nin eşinin yakasına yapıştığı iddiasını da kabul etmeyen taksici, yalnızca sürücünün olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalıştığını savundu.

Kimin kusurlu olduğu incelemeyle ortaya çıkacak

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

Tarafların birbirleri hakkındaki karşılıklı iddialarının yanı sıra kazadaki kusur oranlarının yapılacak inceleme sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Olay anının araç kamerasına yansıyan görüntülerinin de incelemede önemli rol oynaması bekleniyor.