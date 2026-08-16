TSK'da komuta kademesi yeniden şekillendi! İki kadın generale kritik görev, Gezeravcı'ya sürpriz atama

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni komuta düzeni şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 205 general ve amiralin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 general yeni görevlere getirildi.

TSK'NIN İLK KADIN GENERALLERİNE KRİTİK GÖREVLER

Atama kararlarının en dikkat çeken bölümlerinden biri TSK'nın iki kadın generaliyle ilgili oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kadın generali olan Tuğgeneral Armağan Özel ise Kara Havacılık Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Özel, daha önce Kara Havacılık 2'nci Hava Aracı Kaza/Olay İnceleme Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Böylece TSK'nın iki kadın generali de yeni dönemde kritik komuta ve karargâh görevleri üstlenmiş oldu.

ORDU KOMUTANLIKLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Kararnameyle Kara Kuvvetleri Komutanlığının üst düzey komuta yapısında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığına atandı.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ise 2'nci Ordu Komutanı oldu.

9'uncu Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirilirken, MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı.

Kıbrıs'ta da önemli bir görev değişimi gerçekleştirildi.

7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

Mevcut Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ise Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

MUHARİP HAVA KUVVETLERİNDE YENİ KOMUTAN

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da kritik bir atama gerçekleştirildi.

Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Böylece Türkiye'nin hava harekât gücünün en önemli komuta merkezlerinden birinin yönetimi de yeni dönemde Gür'e emanet edildi.

ALPER GEZERAVCI'YA ÜS KOMUTANLIĞI

Atama listesinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı oldu.

YAŞ kararları kapsamında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirilen Gezeravcı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atandı.

Gezeravcı böylece Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda üstlendiği tarihi görevin ardından Türk Hava Kuvvetlerindeki kariyerine tuğgeneral rütbesiyle üs komutanı olarak devam edecek.

15 TEMMUZ'DA 7 KURŞUNLA YARALANMIŞTI

Kararnamede dikkat çeken bir diğer isim ise Tümgeneral Davut Ala oldu.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kışlasını savunurken 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala, 5'inci Kolordu Komutanlığına getirildi.

EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da 4'üncü Kolordu Komutanlığına atandı.

TSK'DA YENİ DÖNEM

YAŞ kararları ve ardından gerçekleştirilen atamalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta yapısında kapsamlı bir görev değişimi yaşandı.

Toplam 205 general ve amirali kapsayan kararname, ordu komutanlıklarından kolordu komutanlıklarına, hava üslerinden Kara Havacılık ve Hava Eğitim Komutanlığına kadar TSK'nın birçok kritik noktasını kapsadı.

Özellikle Özlem Karapınar ve Armağan Özel'in yeni görevleri ile Tuğgeneral Alper Gezeravcı'nın 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atanması, kararnamenin kamuoyunda en fazla dikkat çeken kararları arasında yer aldı.