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Gündem Bölgede kritik diplomasi trafiği! Suriye ve Katar masaya oturdu!
Gündem

Bölgede kritik diplomasi trafiği! Suriye ve Katar masaya oturdu!

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Bölgede kritik diplomasi trafiği! Suriye ve Katar masaya oturdu!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmelerin yanı sıra Suriye’nin yeniden imarı ve bölgesel iş birliği adımları detaylıca ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin yeniden imar sürecini görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bu gelişmelerin Arap dünyasına yansımalarının ele alındığı görüşmede, Suriye'nin yeniden imar süreci konuşuldu.

 

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ikili işbirliğinin geliştirilmesini görüşen Şeybani ve Al Sani, Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesine yönelik adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin Suriye'nin yeniden imarı ve erken toparlanma sürecine katkı sağlamasının önemine vurgu yapıldı.

Şeybani ve Al Sani ayrıca, çeşitli alanlarda istişare ve koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

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