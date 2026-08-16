Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!

Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrıları yapan İrbak platformuna ait bir görselde, aralarında Waze, Fiverr, Wix, eToro, Moovit ve 365Scores’un da bulunduğu 33 uygulama yer aldı.

İrbak adlı platform tarafından yayımlanan görselde, günlük hayatta milyonlarca kişi tarafından kullanılan navigasyon, finans, ulaşım, üretkenlik, VPN, fotoğraf ve video düzenleme gibi farklı kategorilerdeki 33 uygulamanın adı yer aldı.

Paylaşımda, söz konusu uygulamaların bir bölümünün Tel Aviv’de geliştirildiği, bazı şirketlerin ise daha sonra uluslararası firmalar tarafından satın alınmasına rağmen israilde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Platform ayrıca listedeki uygulamaların ana şirketleri ve geçmişlerine ilişkin kaynakların kendi internet sitesi üzerinden görüntülenebildiğini belirtti.

Fiverr

İrbak, israilli çokuluslu bir çevrim içi serbest çalışma (freelance) pazaryeri olarak tanımlıyor. Platform, serbest çalışanlarla hizmet almak isteyen kişi ve işletmeleri bir araya getiriyor.

Fiverr, Micha Kaufman ve Shai Wininger tarafından kuruldu. İki isim de israilli teknoloji girişimcileri olarak tanımlanıyor.

MyHeritage

MyHeritage, 2003 yılında israilde kurulmuş; web, mobil ve yazılım ürünleri ile hizmetleri sunan israilli bir çevrim içi soybilim (genealoji) şirketidir. Platform kullanıcıları aile ağaçları oluşturabilir, fotoğraf yükleyip görüntüleyebilir ve 19,9 milyardan fazla tarihi kayıt içinde arama yapabilir.

Şirket, 2021’in başlarında ABD merkezli özel sermaye şirketi Francisco Partners tarafından 600 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Hizmet, 2023 itibarıyla 42 dili destekliyordu. Şirket, 2016 yılında MyHeritage DNA adlı genetik test hizmetini kullanıma sundu. Mart 2023 itibarıyla şirketin veri tabanındaki DNA kiti sayısı 6,5 milyonu aştı.

Şirketin genel merkezi Or Yehuda, israilde bulunuyor.

MyHeritage, israilli girişimci Gilad Japhet tarafından kuruldu. Japhet, halen şirketin CEO’su olarak görev yapıyor.

365Scores

365Scores, 2012 yılında Tel Aviv’de dört ortak tarafından kurulan israilli bir spor skorları uygulaması. Platform, uygulamanın israil ordusunda görev yapmış kişiler tarafından geliştirildi.

İngiltere merkezli uluslararası bahis ve oyun şirketi Entain Group, 365Scores’u Nisan 2023’te yaklaşık 160 milyon dolar karşılığında satın aldı.

365Scores’un günlük yönetimi, ürün geliştirme ve yazılım mühendisliği ekipleri israildeki ofislerinden faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirketin dört kurucu ortağı Ami Serkis (CEO), Roy Aharoni (CTO), Yevgeny Brener ve Roei Hayumi yönetimdeki görevlerini sürdürüyor. Bu dört yönetici de israil vatandaşı.

365Scores’u ana şirketi Entain Group “israil’e ekonomik veya askeri destek sağlayan şirket” kategorisinde.

Moovit

Moovit, İrbak tarafından israil merkezli bir mobilite hizmeti ve yolculuk planlama uygulaması. 2012 yılında israilde kuruldu. Toplu taşıma kurumlarından alınan resmi verileri kullanıcıların sağladığı bilgilerle birleştirerek gerçek zamanlı ulaşım yönlendirmeleri, rota planlama ve bilet satın alma hizmetleri sunuyor. İrbak, uygulamanın 112 ülkede 3 bin 500’den fazla şehirde faaliyet gösteriyor.