İbrahim Tatlıses paraları anında böyle saçtı… Kesenin ağzını sonuna kadar açtı! İşte listesi
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hayranlarını endişelendiren İbrahim Tatlıses, eski neşeli günlerine geri döndü.
Tamamen toparlanan ve keyfi bir hayli yerinde olan ünlü sanatçı, Kurban Bayramı'nda adeta kural bozmadı. Kesenin ağzını açan İmparator paraları böyle saçtı!
Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakım süreci geçiren usta sanatçı, yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.
Bir dönem fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Mahmut Tuncer, çıkışta sevindirici haberi paylaşmıştı.
Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareyi yayınlayan Tuncer, paylaşımında "28 lahmacun ve 1 yumurtalı köfte eşliğinde hastane günlerini geride bıraktık. Ağabeyim taburcu oldu, Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerine yer vermişti. İmparator'un beyazlayan saçları ise sevenlerini bir hayli endişelendirmişti. Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, son olarak Kurban Bayramı'nı ailesi ve yakın akrabalarıyla bir arada geçirdi. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını tamamen atlattığı gözlenen usta sanatçının, ev ortamındaki neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Bayram sabahı ev halkı ve ziyarete gelen yakın akrabalarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses, geleneksel bayramlaşma merasimini başlattı. Aile bireylerinin tek tek elini öptüğü ünlü sanatçı, bu güzel anlarda kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Elini öpen her yakınını bayram harçlığına boğan Tatlıses, cömertliğiyle aile bireylerinin yüzünü güldürdü.
