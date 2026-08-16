Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Süleymancılar Cemaati'ni istismar eden kanada yönelik yürütülen “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasının ardından Fatih Süleyman Denizolgun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Soruşturma kapsamında cemaatin geçtiğimiz günlerde Ümraniye'deki kurs ve yurt binasına yönelik yapılan polis araması sonrası hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Denizolgun, “Asılsız ve yalan haber olarak bazı kripto hesaplar üzerinden servis edilen; "Fatih Süleyman Denizolgunun, cuma günü Ümraniye Merkez Kursumuzu ele geçirmeye çalıştığım yönündeki yalan iddialar, cebren Cumayı kıldırmaya yönelik girişimlerde bulunduğum yönündeki iftiralar...., akabinde çevik kuvvetin olaya müdahale ettiğiyle ilgili algı kaydırma yönündeki basit kurnazlıklarla" ilgili tüm yazılar butlandır, boştur, asılsızdır" dedi.

“Civar coğrafyamızı ve devletimizi; AK Partimiz yönetsin”

AK Parti'ye olan bağlılığına vurgu yapan Denizolgun, “Dün, AK Partimizin Kurucusu olan babam Mehmet Beyazıt Denizolgunla birlikte; AK Partimizin 25. Yıl Kuruluş Yıldönümü programı vesilesiyle, Ankara gittik. Bu vesileyle, Partimizin 25. Yılı kutlu ve mübarek olsun. Nice nice asırlar, Türkiyemizi, Civar Coğrafyamızı ve Devletimizi; AK Partimiz yönetsin. Amin, Ya Muin" dedi.

Denizolgun, "Kuran öğretiyoruz kılıfıyla, Kurana en büyük ihaneti yapanların, Hazreti Üstazımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerine, Dedemin K.S talebelerine ve yoluna, Kemal Kacar Bey Ağabeyimize ihanet edenlerin, Amcam Arif Ahmet Denizolgunu, Hasan Arıkan ve Mehmed Arıkan Hocalarımızı katledenlerin, yani "O AZINLIK OLAN ÜST YÖNETİMİN" bir de ahirette yaşayacakları var..." ifadelerini kullandı.

“Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Cemaat yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Denizolgun, hurafe ve bidatlerle hareket edildiğini, toplumun manevi açıdan yanlış yönlendirildiğini savundu. Yargı sürecinin sonucunun sabırla beklenmesi gerektiğini belirten Denizolgun, provokasyonlara kapılınmaması ve devlete karşı gizli ya da açık hiçbir tutum içine girilmemesi çağrısında bulundu.

Denizolgun, “Suçun niteliği; çıkar amaçlı suç örgütü olduğu için, buradaki hedef cemaat tabanımız ve kurslarımız değildir. Azınlık olan, her türlü değere karşı ihanet içinde olan bir grup, yargının radarındadır. Adalet sistemimize güveniyoruz. Hazreti Üstadımız, Dedem K.S Hazretlerinin nasıl ki, tüm öngörüleri doğru çıktıysa, 1999 yılından itibaren, cemaatimizin başına gelecek kötü olayları nasıl bildiyse, bugün ortaya çıkan cemaat üst yönetiminin tüm pisliklerinin ortaya döküleceğini de yine doğru öngördü. Tüm detayları, arşivimden geçmiş yazılarıma bakarak bulabilirsiniz. Saygılarımla, Kamuoyuna arz ederim."