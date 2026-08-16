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Gündem Mahsun bir türlü büyümüyor! Sapkın Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savundu
Gündem

Mahsun bir türlü büyümüyor! Sapkın Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savundu

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Mahsun bir türlü büyümüyor! Sapkın Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savundu

Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan LGBT destekçisi sapkın ahlaksız Mabel Matiz ile ilgili soruya, "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli" cevabını verdi. Kırmızıgül’ün açıklaması ‘Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savunuyor’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kıbrıs'ta konser veren Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'deki müzik piyasasında ‘yeni nesil’ şarkıcıların yetersiz olduğunu iddia eden Kırmızıgül, sektörde güçlü seslerin azaldığını söyledi. Kırmızıgül, "Alttan gelen çok iyi sesler yok. Türkiye'de 4-5 tane iyi vokal var. Yeni nesilden gelen 'benim' diyen, bizler gibi okuyan çok az insan var" dedi.

MABEL MATİZ SORUSUNA CHP'Lİ CEVAP

Kırmızıgül'e, "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle hakkında müstehcenlik soruşturması başlatılan LGBT destekçisi sapkın şarkıcı Mabel Matiz ile ilgili soru da soruldu. Kırmızıgül, soruyu "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli..." diye cevapladı. Sosyal medyada büyük tepki çeken cevaba ‘Mansun bir türlü büyümüyor? İkisi de rezillik’ ve ‘Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savunuyor’ yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Sanat, toplumun aynası olduğu kadar vicdanının da sesidir; ancak bu ses, bir yanlışı başka bir yanlışla örtbas etmeye çalıştığında inandırıcılığını ve toplumsal rehberlik vasfını kaybeder. Kıbrıs’ta sahne alan Mahsun Kırmızıgül’ün, "Ha Leylim" şarkısı üzerinden tepki çeken Mabel Matiz’e yönelik eleştirilere karşı siyasetteki yolsuzluk gündemlerini kalkan yapması, tam da bu zihniyet karmaşasının en bariz örneğidir. Kırmızıgül’ün "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım, yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli" şeklindeki savunması, ilk bakışta bir adalet kıyaslaması gibi görünse de, aslında toplumsal yozlaşmanın farklı boyutlarını birbirine kırdıran tehlikeli bir popülizm barındırmaktadır. Bir ülkenin kaynaklarını çalmakla, o ülkenin kültürel ve manevi dokusunu zedelemek arasında bir "tehlike sıralaması" yapmak, ahlak kavramını bütünüyle parçalamaktır. Maddi yolsuzluk bir toplumun refahını ve geleceğini gasp ederken, kültürel ve ahlaki yozlaşma ise o toplumun kimliğini ve ruhunu çürütür. Biri cüzdanı hedef alır, diğeri ise doğrudan vicdanı ve nesilleri kurutur. Bu yüzden birini diğerine tercih edilebilir kılmak ya da bir kötülük üzerinden diğerini meşrulaştırmaya çalışmak, sanatsal bir olgunluğun değil, derin bir fikri sığlığın ürünüdür. Yıllardır sanat dünyasında yer almasına rağmen zihnen bir türlü büyüyemeyen, toplumsal hassasiyetleri tek taraflı siyasi pencerelerden okuyan bu anlayış, sanatı birleştirici bir güç olmaktan çıkarıp kamplaşmanın bir aparatı haline getirmektedir. Gerçek bir sanatçı, toplumun önüne her iki çürümeyi de koyabilen, cüzdanı soyanla da ruhu zehirleyenle de aynı kararlılıkla mücadele edebilen kişidir. Bir taraftaki ahlaksızlığı gizlemek için diğer tarafın günahlarına sığınmak, adaleti savunmak değil, yalnızca tarafgirliğin arkasına gizlenmektir.

Kavvame

Bu şarkıcı calgıci Mahsun savundukları ile aynı hamurdan. Madem yolsuzluk daha önemli neden CHP yi savunuyorsun. Dedimya hamuru bozuk bunun.
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