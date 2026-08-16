Mahsun bir türlü büyümüyor! Sapkın Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savundu

Kıbrıs'ta konser veren Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'deki müzik piyasasında ‘yeni nesil’ şarkıcıların yetersiz olduğunu iddia eden Kırmızıgül, sektörde güçlü seslerin azaldığını söyledi. Kırmızıgül, "Alttan gelen çok iyi sesler yok. Türkiye'de 4-5 tane iyi vokal var. Yeni nesilden gelen 'benim' diyen, bizler gibi okuyan çok az insan var" dedi.

MABEL MATİZ SORUSUNA CHP'Lİ CEVAP

Kırmızıgül'e, "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle hakkında müstehcenlik soruşturması başlatılan LGBT destekçisi sapkın şarkıcı Mabel Matiz ile ilgili soru da soruldu. Kırmızıgül, soruyu "Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım. Yolsuzluk yapanlar bunlardan daha tehlikeli..." diye cevapladı. Sosyal medyada büyük tepki çeken cevaba ‘Mansun bir türlü büyümüyor? İkisi de rezillik’ ve ‘Matiz’in ahlaksızlığını CHP’lilerin yolsuzluğu üzerinden savunuyor’ yorumları yapıldı.