  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dönemde sırt ağrılarından şikayetçiydi! Ünlü oyuncu, 36 yaşında hayatını kaybetti Otomotivde asıl büyük beklenti 2027’de! 7 ayda iki farklı tablo Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı Şov devam ediyor... 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Vestel'den çok kötü haber: Şirketin borcuna günlük eklenen faiz şok etti Füzeyle vurduğu ülkeden giriş izni istedi! İran’dan komik talep Birden füze gibi fırlamıştı! Altında dananın kuyruğu o gün kopacak Alacaklılar kapısında bekliyor: Türkiye'nin 84 yıllık ünlü holdingi hakkında konkordato kararı Devlet Bahçeli’den kritik “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Buna kesinlikle imkân tanımayacağız
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 20 öğrenci için cemiyet düzenlendi.

#1
Foto - Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii’nde 2 yıl boyunca hem yaz döneminde hem kış aylarında "Camide Kur'an Öğretimi Programı"na devam eden 20 öğrenci, hocaları Adem Özdemir ve görevlisi Muhammed Ali Acar rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrencilerin bu başarısı, düzenlenen özel bir hatim cemiyeti ile taçlandırıldı.

#2
Foto - Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Cemiyete Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, kurum temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Program, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla manevi bir atmosferde geçti.

#3
Foto - Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Programda konuşan Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sözlerin tükendiği yer demek herhalde doğru olsa gerek. Rabbim yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sağlık ve afiyet lütfeylesin. Gönüllerini, zihinlerini her türlü kirlilikten muhafaza eylesin. Rabbim Kur'an'ın nuruyla, şifasıyla, hidayetiyle gönüllerini ve zihinlerini doldursun. Rabbim bu güzel mabette bizleri bir araya getirdiği gibi, cennetinde de bir araya getirsin, cemalini seyretmeyi lütfeylesin. Gençlerimizi, siz değerli ailelerini ve öğreticilerimiz Adem hocayı ve Muhammed Ali hocayı tebrik ediyorum. Rabbim nesillerimizi Kur'an'ın rehberliğinden ayırmasın" dedi.

#4
Foto - Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Programın sonunda, yaz tatili boyunca namazlarını camide kılan öğrenciler için hazırlanan hediyelerin takdim töreni gerçekleştirildi. 20 den fazla öğrenciye hayırseverlerin desteği ile temin edilen bisiklet, scooter, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi. Program, cami çıkışında cemaate ve katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar
Gündem

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

Ulusalcı takımın borazanı Erdem Atay, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu’nun geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atay,..
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, "Nöbetim var" deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi
Gündem

Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yılı programında gösterilen özel video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!
Gündem

Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!

Sol-seküler medyanın acı ve taziye dinlemeyen gayrii nsani dili, Bursa'da meydana gelen elim bir trafik kazasında bir kez daha hortladı. Nak..
Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor
Kadın - Aile

Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor

Yiyecekleri uzun süre taze tutmak için buzdolabına koyuyoruz. Ancak buzdolabına konulan yanlış yiyecekler hem sağlığı hem de yiyeceklerin ta..
Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir
Gündem

Mekke ittifakına iki ülke daha katılabilir

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mısır ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23