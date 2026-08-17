Karesi’de 20 öğrenci hatim sevincini yaşadı

Programda konuşan Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sözlerin tükendiği yer demek herhalde doğru olsa gerek. Rabbim yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sağlık ve afiyet lütfeylesin. Gönüllerini, zihinlerini her türlü kirlilikten muhafaza eylesin. Rabbim Kur'an'ın nuruyla, şifasıyla, hidayetiyle gönüllerini ve zihinlerini doldursun. Rabbim bu güzel mabette bizleri bir araya getirdiği gibi, cennetinde de bir araya getirsin, cemalini seyretmeyi lütfeylesin. Gençlerimizi, siz değerli ailelerini ve öğreticilerimiz Adem hocayı ve Muhammed Ali hocayı tebrik ediyorum. Rabbim nesillerimizi Kur'an'ın rehberliğinden ayırmasın" dedi.