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Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

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Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından hücum hattını dünya klasında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için resmi görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Norveçli golcünün menajeriyle masaya otururken, yıldız futbolcunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ancak yıllık 10-12 milyon euro arasında bir maaş talep ettiği iddia edildi. Geçen sezon İspanyol ekibinde 20 gol kaydeden tecrübeli santrforun geleceğinin netleşmesi beklenirken, bu transfer hamlesi Süper Lig'de şimdiden büyük yankı uyandırdı.

#1
Foto - Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdığı ve listesinde 5 futbolcunun bulunduğu belirtildi.

#2
Foto - Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi ve tecrübeli bir santrfor transfer edilmesini istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Norveçli golcünün de Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

#3
Foto - Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Transfer görüşmelerinde Sörloth'un talep ettiği ücret de ortaya çıktı. 30 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 10-12 milyon euro arasında maaş istediği öğrenildi.

#4
Foto - Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Galatasaray'ın Sörloth transferi konusunda henüz somut bir adım atmadığı ve Norveçli futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Icardi sonrası hücum hattına tecrübeli ve fizik gücü yüksek bir santrfor kazandırmak istediği, Sörloth'un da bu profile uygun adaylardan biri olduğu belirtildi.

#5
Foto - Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 54 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 26'sında ilk 11'de görev alan Norveçli futbolcu, toplam 2 bin 816 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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