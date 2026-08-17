Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak

Galatasaray'ın Sörloth transferi konusunda henüz somut bir adım atmadığı ve Norveçli futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Icardi sonrası hücum hattına tecrübeli ve fizik gücü yüksek bir santrfor kazandırmak istediği, Sörloth'un da bu profile uygun adaylardan biri olduğu belirtildi.