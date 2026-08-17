Galatasaray’dan yılın transfer çalımı: Süper Lig işte şimdi alev alacak
Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından hücum hattını dünya klasında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için resmi görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Norveçli golcünün menajeriyle masaya otururken, yıldız futbolcunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ancak yıllık 10-12 milyon euro arasında bir maaş talep ettiği iddia edildi. Geçen sezon İspanyol ekibinde 20 gol kaydeden tecrübeli santrforun geleceğinin netleşmesi beklenirken, bu transfer hamlesi Süper Lig'de şimdiden büyük yankı uyandırdı.