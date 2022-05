İbrahim Saraçoğlu önerdi! Kırışıklıklardan tiroid nodülüne, yoğurt otunun faydaları ve kullanımı

Yoğurt Otu Nedir? Yoğurt Otu Ne İşe Yarar?

Ülkemizde halk arasında yapışkan otu, sünnetlik otu, kaz otu veya bere otu olarak bildiğimiz yoğurt otu, kökboyasıgiller familyasına aittir. Latince'de adı Galium Aparine olarak geçen isim gala kelimesinden türemiştir aslında. Bu kelime, süt anlamına gelmektedir. Çok eski zamanlarda peynir yapmak için kullanıldığından dolayı bu isimle anılmaktadır.

Yoğurt otunun üç farklı çeşidi bulunmaktadır. Şekil ve yetiştirdikleri yerler farklı olsa da aslında hepsi insana aynı faydaları sağlamaktadır. Biri yüksek yerlerde yetişir ve altın sarısı çiçekleri olur. Dik olarak büyümekle birlikte 60 santime kadar büyüyebilme kapasitesi bulunur.

Diğeri ise küçük beyaz çiçekleri olanı. 120 santime kadar uzayabildiği gibi çalılık ve yol kenarlarında aslında sık bir şekilde görebiliriz. Sarı beyaz çiçeklere sahip olan bu türler, çiçek açma dönemlerinde genellikle yana doğru yatmaktadır.

Hasat ayına bakacak olursak ülkemizde mayıs ve ekim aylarında hasat edilmektedir. Ülkemizde 2000, Avrupa'da ise 2300 metreye kadar yetişebilmektedir. Bu bitkinin ana vatanı ise Asya ve Avrupa bölgesidir; fakat dünyanın pek çok yerinde yetişebilmektedir. Ülkemizde Antalya, Çanakkale, Bolu ve Adana'da sık bir şekilde görülür.

Yoğurt Otu Faydaları Neler?

Bu mucizevi otun nerelerde, hangi şekillerde ve nasıl yetiştiğine değinmiş olduk. Sıra geldi faydalarına. Peki yoğurt otu faydaları neler, ne gibi yararları bulunuyor?

Taze yoğurt otunun bulunduğu suyu kaynatıp cilde sürülürse, cildi gerdirir ve kırışıklıkları gidermeye yarar.

Bu harika ot, şişkinliklere ve ödeme iyi gelmektedir.

Lenf bezi sorunlarına olumlu etkiler sağlamaktadır.

Ağrı kesici özelliği sayesinde kremini hazırlayarak bel ve boyun bölgelerinize sürerek ağrıları giderebilirsiniz.

Demir eksikliğine iyi geldiği bilinmektedir.

Romatizma ağrılarına iyi gelerek ağrıları dindirmeye yarar.

İdrar yolu enfeksiyonları ve safra kesesi taşlarına olumlu faydalar sağlar.

Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda ciddi bir etki gösterir.

Bu ot ile demlenen çaylarla yapılan gargaralar, guatr ağrılarını hafifletmeye yaramakla birlikte ses tellerine de iyi gelmektedir. Aynı zamanda aftlara ve boğaz iltihaplarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Kan temizleyici özelliğine sahip olan bu ot, cilt ve kanser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Cildi gençleştirmekle birlikte cilt kırışıklıklarını da gidermeye yarar.

Saraçoğlu'ndan Yoğurt Otu Çayı Tarifi

Değerli uzmanlar arasında yer alan Saraçoğlu yoğurt otu faydalarından pek çok platformda bahsetmişti. Bununla birlikte bir de çay tarifi veren Saraçoğlu, kullanım önerilerinde de bulunmuştu.

Aynı zamanda krem şeklinde de hazırlanabilen bu bitki, dahili veya harici olarak kullanılmaktadır. Siz ister çayını demleyin ve için, isterseniz arta kalan çayı da uygulama yapacağını bölgelerine ise pansuman olarak uygulayın.

Yoğurt Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Yoğurt otu çayı Saraçoğlu'nun tarifine göre şu şekilde hazırlanmaktadır:

Öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya, 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın.

Ardından ılıyan suyu, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın.

Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise üç günde bire indirerek tekrar edin.

Hazırlayacağınız bu kür, Saraçoğlu'na göre eğer tiroit rahatsızlıkları için uygulanacak ise akşam kullanımlarında önce gargara, sonrasında ise kalan çayı içmek şeklinde olmalıdır.

Zararları ve Yan Etkileri Neler?

Elbette pek çok faydası bulunuyor fakat fazla tüketimi her zaman doğru bir kullanım şekli değildir. Söz konusu bitkimizin bilinen herhangi bir yan etkisi veya zararı bulunmuyor. Fakat her bünye veya her hastalık için kullanmak doğru değildir. Mutlaka kullanmadan önce her zaman doktora danışmakta yarar bulunmaktadır.