İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Festivali için Kırşehir'de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın, Kırşehir'e geldi. şehirde ilk olarak Ahi Evran-ı Veli Camisi'ni ziyaret eden kalın, burada öğle namazını kıldı. Ahi Evran-ı Külliyesi'ni de gezen Kalın, bazı vatandaşlarla da öz çekim yaptı.

Daha sonra Kent Parkı'na ziyarette bulunan Kalın, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kalın'a, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve protokol üyeleri eşlik etti.