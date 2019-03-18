İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için ağıt seslendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen bir ağıt seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale şehitlerine ve bütün şühedaya selam, dua ve tazim ile" notuyla paylaştı.

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