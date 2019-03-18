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İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için ağıt seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen bir ağıt seslendirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale şehitlerine ve bütün şühedaya selam, dua ve tazim ile" notuyla paylaştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:35
  1. Çanakkale
  2. ibrahim kalın
  3. ağıt

YORUM YAZ

  • HoppaHoppa46 dk önce
    Sehitlere saz calinma z sapkin herif kuran okunur zavalli kalimisin kalpazan misin
  • dursundursun1 sa önce
    ayasofya içinde birşeyler yaparsınız artık.şiirmi olur,ağıtmı olur her neyse artık.
  • Fatih özcan Kayseri Fatih özcan Kayseri 1 sa önce
    Ağzına yüreğine sağlık
  • KılınçKılınç1 sa önce
    Güzel bir eser. Şehitlerimize rahmet, sanatçılara teşekkür...

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