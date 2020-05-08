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Gündem

İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla girdiği ölüm orucunda sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı, koronavirüse davetiye çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:15:00 - 2020-05-08 18:17:59
İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü

yeniakit.com.tr Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon yapıldı. Bir provokatör ise polis katili bir DHKP-C'li teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.

Sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı!

Yaşanan skandallar yetmiyormuş gibi bir de İbrahim Gökçek'in cenazesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı, koronavirüse davetiye çıkarıldı.

#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon
#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

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#DirenGazi dediler! Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon

Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi
Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi

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Yorumlar

Milletin iradesi

yanlış olan bir şey yok, virüsler içiçe girmiş. içlerine insan koymayın yeterli.
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kara

ne sehit nede gazi! adam turkiyenin dusmanlariyla savasirken olmus. ne gurur verici ailesi artik yedi nesil anar devlete aynini yapar. komunist ve pkklilar coki seviniyordur . hak etigin yerdesin... umarim ya yasini tutanlarda tez zamanda seninle hars olurlar.
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