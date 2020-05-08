İbrahim Gökçek'in cenazesinde skandal görüntü
Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla girdiği ölüm orucunda sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı, koronavirüse davetiye çıkarıldı.
yeniakit.com.tr Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon yapıldı. Bir provokatör ise polis katili bir DHKP-C'li teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi.
Sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı!
Yaşanan skandallar yetmiyormuş gibi bir de İbrahim Gökçek'in cenazesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı, koronavirüse davetiye çıkarıldı.
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Provokatörden skandal tweet! Polis katili teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi