İbrahim Gökçek ölüm orucuna daha fazla dayanamadı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunu sonlandırdı.

Savcı Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum, ölüm orucu eylemine başlayan İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu sonlandırdığını belirtti.

İbrahim Gökçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Grup Yorum, yaptığı açıklamada, 'direnişlerinin siyasi zafere ulaştığını' ileri sürerek 'mücadelelerinin süreceğini' savundu.

HDP ve CHP'li vekiller olay yerinde

HDP, CHP milletvekilleri, sanatçılar, hekimler ve avukatlar, Küçükarmutlu'daki evin önünde basın açıklaması yaptı, "İbrahim Gökçek onurumuzdur", "Helin Bölek ölümsüzdür" sloganları atıldı.

CHP'nin istismar kapısı kapandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi Helin Bölek, ölüm orucundayken ölmüştü.

Bunun üzerine CHP'li Özel'in, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" sözüne Bakan Soylu, sert sözlerle karşılık vermişti.

"Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisi engellenerek..."

Bakan Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" demişti.