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Gündem İbrahim Babat kimdir? İbrahim Babat yakalandı mı?
Gündem

İbrahim Babat kimdir? İbrahim Babat yakalandı mı?

Son dakika haberi: Terörö örgütü PKK’ya hem dışarda hem de yurt içinde darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Suriye’de ABD’nin kucağına oturan terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’li teröristleri silah ve mühimmat veren ABD’de kurtaramıyor. PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı İbrahim Babat hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki İbrahim Babat kimdir? İbrahim Babat yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:10:00 - 2021-03-15 12:36:53
İbrahim Babat kimdir? İbrahim Babat yakalandı mı?

Son dakika haberine göre Türkiye'nin güzide kurumları arasında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. "Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

ibrahim babat kimdir

İbrahim Babat kimdir?

1967'de, Suriye'nin Kamışlı kazasında doğan İbrahim Babat, 84'te terör örgütü PKK’ya katılmıştı. 1986'ya kadar Suriye'de kaldı. Bu dönemde vatan haini PKK’nın propaganda eylemlerine ve propaganda toplantılarına atıldı. 1986'da Berlias'ta 1987 başında Bekaa'daki Mahsun Korkmaz ve Ahmet Kampı denen terör kampta kaldı. Bu dönem içerisinde kamplarda Suriye'li PKK’lılardan sorumluydu. Kampın yönetimindeydi. 

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