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İbneliği öven röportaja çok sert tepki! 'Eşcinsel evliliği evrensel gerçek değildir'

Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın "Temiz Aile Çocuğu" isimli kitabın tanıtımı çerçevesinde yaptığı, eşcinsellik propagandası içeren röportajı ve devamındaki yazısıyla ilgili olarak, Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği tarafından sert bir açıklama yapıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
İbneliği öven röportaja çok sert tepki! 'Eşcinsel evliliği evrensel gerçek değildir'

Aile Koruma ve Destekleme Derneği, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın eşcinselliğe teşvik eden propaganda dolu röportajıyla ilgili sert bir açıklama yaptı."Eşcinsel Evliliği Evrensel Gerçek Değildir" başlığıyla paylaşılan açıklamada, oldukça dikkat çeken noktalara parmak basıldı.

İşte o açıklama...

EŞCİNSEL EVLİLİĞİ EVRENSEL GERÇEK DEĞİLDİR

Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği olarak Ayşe Arman'ın "Temiz Aile Çocuğu" isimli kitabın tanıtımı çerçevesinde yaptığı röportajı ve devamındaki yazısını kamuoyunun haber alma özgürlüğünden çok gizli propaganda fonksiyonu taşıdığını düşünüyoruz.

Şöyle ki metnin hem açık mesajı hem de alt metni geleneksel aile kavramını küçümseyici, demode bir yapı gibi sunuyor. Ve Ayşe Arman, toplumumuzu iki yüzlü olmakla suçluyor.

Bu yazı eğer sadece yetişkinlerin okuyabileceği kişisel bir mecrada yayınlasa bireysel ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilebilir. Ancak bu propaganda ana akım medyanın en çok okunan her yaş grubuna hitap eden bir sütununda yayınlanıyor.

Bunu okuyan ve henüz cinsel kimliği yeni oluşan çocuklara kışkırtıcı mesajlar veriyor.

Akoder olarak başta Hürriyet gazetesi yönetimini ve kamuya açık bütün içerik üreticileri çocuklara karşı sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Toplumu aile-evlilik gibi konularda yanılsamalara yönlendirmek ve eşcinsel evliliklere kapı aralayan yayınlar ancak çözümsüz ve çatışmalı gençler oluşmasına sebep olur.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak aile ile ilgili yanıltıcı kafa karıştırıcı ve yıkıcı yayınların karşısında olduğumuzu, yayıncıları ve devleti sorumlu davranmaya davet ettiğimizi beyan ediyoruz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
  1. Eşcinsel evliliği evrensel gerçek değildir
  2. İbneliği öven röportaj
  3. Ayşe Arman
  4. eşcinsellik
  5. Aile Koruma ve Destekleme Derneği

YORUM YAZ

  • HakanHakan53 dk önce
    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yasal olarak evlilik olmalı aile kavramı yok olmasın herkes aile olsun
  • Murat özdemirMurat özdemir1 sa önce
    Ülkemde yaşayan insanlarınyüzde doksanı milliyetçi ve muhafazakarsa hükümet bu konuda harekete geçerek islami kurallara ve Türk örf,adet ile toplum ahlakını bozan bu gibi davranışlar karşısında hızlı karar alıp bu sapkımların cesaretlenmesine engel olmalıdır.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    ömrüne andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı bir tarafta bu bir tarafta flört sapıklığı üniversitede flörtüm yok kızlarla geziyorum diye lezbiyen olduğuma hükmedip kendini benden korumaya çalışan arkadaşlarım oldu SELAM OLSUN ÜZEYİR'E aklıma düştü belki rahmet istedi allaha emanet olun
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Devlet, Bu Ve Benzeri Bütün Kitapları Toplayıp, İmha Ettirmelidir. Yazarları Uyarmalıdır . Bu Konuda, Asla Taviz Vermemelidir .

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