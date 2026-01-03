İbn-i Sina’nın inanılmaz tanımı: Bu gıda kansere dahi derman! İbn-i Sina'nın 900 yıl sonra çıkan reçetesi
Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina’dan inanılmaz tanım. Ehemmiyetli sıhhat meselelerinin rehabilitasyonunda kullanılan ve hala geçerliliğini gözeten bu tanımı sizler de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İbn-i Sina’nın inanılmaz karışımını sizler için derledik, işte o inanılmaz gıda ve karışım tanımı…
İbn-i Sina’dan insanlık için inanılmaz karışım tanımı ehemmiyetli sıhhat meselelerinize iyi gelecek. Bir Hayli sıhhat meselesinin rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin beraber bakalım.
Malzemeler
- 250 gram kuru incir
- 1 litre zeytinyağı
Nasıl yapılır?
Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah,akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.
Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak.
İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.
