Hani Avrupa’da toplantı ve gösteri hakkı vardı? Kudüs Günü yürüyüşüne engel

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Londra’da bu hafta sonu yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşünü, İran yanlıları tarafından organize edildiği gerekçesiyle yasakladı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta Londra'da yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşü ve karşı protestolarla ilgili İçişleri Bakanı Mahmood'a yasaklama yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Adelekan, bu eylemlerin 1 ay boyunca yapılmaması yönünde karar aldıklarını da belirterek, yürüyüşün İran’ı destekleyen İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC) tarafından düzenlendiği için tartışmalı olduğunu söyledi.

YASAĞA UYMAMAK SUÇ SAYILACAK

Geçmişteki Kudüs Günü yürüyüşlerinde terör örgütlerine destek ve antisemitik söylem suçlamalarıyla çok sayıda gözaltı yapıldığını anımsatan Adelekan, yasağın İçişleri Bakanı Mahmood tarafından onaylandığını, karara rağmen yapılacak toplantı ve yürüyüşlerin suç sayılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Mahmood da X sosyal medya platformundan paylaşım yaparak, "Londra Metropolitan Polisinin Kudüs Günü yürüyüşünü yasaklama talebini onayladım. Kamu düzenini bozacak yürüyüşü engellemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Polis, kararı çok sıkı bir şekilde uygulayacak. İfade özgürlüğünü barışçıl şekilde kullanmak yerine nefreti ve ayrımcılığı yayanlara karşı yasaların tüm gücü kullanılacak" dedi.

IHRC: YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ YAPACAĞIZ

Yürüyüşü organize eden IHRC, yasak kararına tepki gösteren bir açıklama yayımlayarak Kudüs Günü etkinliğinin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada yürüyüş yerine İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak eylem gerçekleştirileceği belirtilirken, yasal yollara da başvurulacağı bilgisi paylaşıldı. IHRC'nin İran yanlısı olduğuyla ilgili iddiaların reddedildiği açıklamada, "Polis, korkusuz ve tarafsız polislik ilkesini utanmazca terk etmiş ve siyonist lobisinin baskısına boyun eğmiştir. Metropolitan Polisi, hiçbir kanıt olmadan IHRC hakkındaki siyonist söylemleri utanmazca tekrarlıyor. Kanıt sunamazlar çünkü ortada hiçbir kanıt yok. Biz bağımsız bir sivil toplum kuruluşuyuz" ifadeleri yer aldı.