SON DAKİKA
Dünya Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...
Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

Emperyalist güçlerin bölgedeki karakolu haline gelen Irak yönetimi, kendi halkının ve bölgenin güvenliğini hiçe sayarak "egemenlik" maskesi altına sığınmaya çalışıyor. ABD ve Siyonist İsrail’in İran’a yönelik alçakça saldırılarında bir üs işlevi gören Irak, şimdi de Şehit Ala ve Şehit Ali Fıleyyih üslerine yapılan meşru savunma hareketlerine "seyirci kalmayacağız" diye hırlıyor. Zamanında yöneticileri olan Saddam Hüseyin’i elleriyle cellatlara teslim eden zihniyet, bugün de Müslüman coğrafyayı ateşe veren şer ittifakının korumalığına soyunmuş durumda!

Orta Doğu’da safların netleştiği, ABD-İsrail şer odaklarının İran’a saldırılar düzenlediği şu günlerde, Irak Savunma Bakanlığı’ndan skandal bir "meydan okuma" geldi. Bakanlık, ülkedeki stratejik hava üslerine yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarını hedef alarak, bu durumun tekrar etmesi halinde "sert yanıt" vereceklerini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son günlerde ABD tarafından aktif olarak kullanılan ülkedeki Şehit Ala Hava Üssü ve Şehit Ali Fıleyyih Hava Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarına tepki gösterildi. 

Bu üslerin tamamen Irak egemenliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, burada herhangi bir yabancı gücün bulunmadığına işaret edildi.

Açıklamada, bu üslerde Irak Hava Kuvvetlerine bağlı subay ve personel ile Irak askeri uçak filosunun bulunduğu ifade edildi.

Irak Savunma Bakanlığının, tekrar etmesi durumunda "saldırılara seyirci kalamayacağı" aktarılan açıklamada, Irak'ın her türlü saldırıya karşı tüm haklarını kullanacağı vurgulandı.

1
Yorumlar

Cengiz selçuk

İrak in içindeki İsrail ve ab

65

ırakı tarihten buyana kevgire çeviren abd nato israil alçaklarına lanet olsun
