SON DAKİKA
Dünya Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu
Dünya

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı Express Rome ile Mayuree Nareeadlı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle vurduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın, "ABD ve ortaklarının geçişlerine kapatıldığı" yinelendi.

Açıklamada, "Siyonist rejime ait, Liberya bayrağı taşıyan Express Rome gemisi, bu sabah Donanmanın uyarılarını dikkate almadan ve Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı bir şekilde geçmekte ısrar etmesi üzerine, İran füzeleriyle vuruldu. Konteyner gemisi Mayuree Naree de birkaç saat önce İranlı savaşçılar tarafından vurulmuştu" denildi.

BURADAN GEÇEMEYECEKSİNİZ

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolü altında olduğu ve "Amerikalı saldırganların ve ortaklarının buradan geçme hakkının olmadığı" da ayrıca ifade edildi.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapatmıştı.

