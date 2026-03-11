  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Gündem Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda

Körfez bölgesinde sular ısınırken, Japonya merkezli Mitsui O.S.K. Lines (MOL) şirketine ait dev konteyner gemisi "One Majesty", Hürmüz Boğazı açıklarında hasar gördü. ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde yaşanan bu olay, küresel enerji ve ticaret yollarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Japonya merkezli Mitsui O.S.K. Lines (MOL) şirketine ait konteyner gemisinin Basra Körfezi'nde hasar gördüğü belirtildi.

MOL'dan yapılan açıklamaya göre, Basra Körfezi bölgesinde Hürmüz Boğazı'nın 97 kilometre açığında demirli bulunan şirkete ait "One Majesty" isimli konteyner gemisinin arka kısmında hasar olduğu saptandı.

Olayda mürettebat yaralanmazken, gemide su baskını, yangın ve petrol sızıntısı bildirilmedi. Hasarın nedenini araştırmak için ilgili taraflarla birlikte çalışılıyor.

 

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, oluşan hasarın "geminin devrilmesine yol açacak" büyüklükte olmadığı ve geminin seyir kabiliyetini koruduğu belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, NHK'ye yaptığı açıklamada, "Saldırı gibi görünmüyor. Bazı hasarlar var ancak mürettebat güvende. Geminin seyrinde bir aksama olmadı." bilgisini verdi.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun "hayatta kalmayı tehdit eden bir durum" oluşturmadığını ancak Tokyo hükümetinin durumu "ciddi bir endişeyle" izlediğini ifade etti.

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...
Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

Dünya

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu!
İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu!

Dünya

İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu!

İran, Dünya Kupası için ABD’ye gidebilecek mi? Infantino, Trump ile görüştü
İran, Dünya Kupası için ABD’ye gidebilecek mi? Infantino, Trump ile görüştü

Spor

İran, Dünya Kupası için ABD’ye gidebilecek mi? Infantino, Trump ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23