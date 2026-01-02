Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

BANYODA YAPILAN EN BÜYÜK HATA Saç derisi de tıpkı cilt gibi bir dengeye sahip. Saç derisinde denge bozulduğunda kuruluk, pullanma ve kepek oluşumu başlıyor. Saç derisi sürekli yıkanıp tahriş olduğunda aslında alarm veriyor. Bu sinyalin karşılığı ise: Hızlanan hücre yenilenmesi Deri yüzeyinde biriken ölü hücreler Kaşıntı ve kızarıklık Kepeğin gözle görülür hale gelmesi Yani kepek, düşünüldüğü gibi hijyen sonucu değil, aşırı müdahalenin sonucunda oluşabiliyor. SICAK SU KEPEĞİ ARTIRIR MI? Banyoda yapılan en büyük hatalardan biri de saçın çok sıcak suyla yıkanması. Sıcak su saç derisini kurutur ve doğal yağları tamamen atar. Saç derisi bu durumda daha fazla tepki verir. Ilık suyla yapılan banyolar ise kepek oluşumunu azaltabilir. Yine hemen hemen herkes biraz daha köpürsün diyerek avucuna şampuanı çok fazla döker. Fazla şampuan saç derisi için tahriş edebilir. Özellikle sülfat oranı yüksek ürünler, kepeği azaltmak yerine daha çok artırabiliyor. Bu alışkanlığı hemen bitirmeli ve kepek oluşmaması için şampuanı az miktarda kullanmak gerekiyor. Ayrıca sert bir şekilde değil, nazik bir şekilde deriye masaj yapmak da kepeği azaltan ipuçlarıdır. Kepek olmasın diye her gün saç yıkamak da banyoda yapılan büyük hatalardan biridir. Her gün saç yıkamak kepeği geçirmez. Aksine, özellikle kuru ve hassas saçlarda kepek sorununu kronikleştirebilir.