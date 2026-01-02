  • İSTANBUL
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

Kepek olmasın diye saç yıkamak da banyoda yapılan büyük hatalardan biridir. Beslenme alışkanlıkları ile ve saç sağlığını destekleyen besinlerle vücudu beslemek oldukça önemlidir. Aksi taktirde özellikle kuru ve hassas saçta saç zayıflığına sebep olur. Peki, saça ve Kepeğe en iyi ne gelir? İşte kepekten şikayet edenlerin mutlaka bilmesi gereken o listede yer alan detaylar..

#1
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

Pek çok kişi kepeği yalnızca yanlış şampuan meselesi sanıyor. Oysa işin asıl düğüm noktası çoğu zaman banyoda, hatta farkında bile olmadan her gün yapılan küçük ama etkili bir alışkanlıkta. İyi haber şu ki kepekle yaşamak zorunda değilsiniz. Kötü haber ise, yanlış bir banyo alışkanlığıyla kepek sorununu kendi ellerimizle büyütüyor olmamız. Peki kepek nasıl geçer? İşte saçlarda kepek oluşumunda banyoda yapılan en büyük hata…

#2
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

BİTMEYEN KEPEK SORUNUNUN ALTINDA YATAN EN BÜYÜK NEDEN! ETKİSİ VAR Uzmanlara göre kepeğin en yaygın ve gözden kaçan nedeni, saç derisini olması gerekenden fazla yıkamak ve şiddetli bir şekilde temizlemek. Özellikle ne kadar çok yıkarsam o kadar temiz olur düşüncesi, saç derisini aslında altüst eder. Özellikle sıcak suyla yapılan uzun duşlar, fazla kimyasal katkılı şampuanlar ve tırnakla sert şekilde ovalama, kepeğe de davetiye çıkarıyor. Tüm yapılan bu alışkanlıklar saç derisinin koruyucu yağ tabakasını yok ediyor. Vücut ise hal böyle olunca daha fazla yağ üretmeye başlıyor. Böylece kepek saçlarımızdan bir türlü eksik olmuyor.

#3
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

BANYODA YAPILAN EN BÜYÜK HATA Saç derisi de tıpkı cilt gibi bir dengeye sahip. Saç derisinde denge bozulduğunda kuruluk, pullanma ve kepek oluşumu başlıyor. Saç derisi sürekli yıkanıp tahriş olduğunda aslında alarm veriyor. Bu sinyalin karşılığı ise: Hızlanan hücre yenilenmesi Deri yüzeyinde biriken ölü hücreler Kaşıntı ve kızarıklık Kepeğin gözle görülür hale gelmesi Yani kepek, düşünüldüğü gibi hijyen sonucu değil, aşırı müdahalenin sonucunda oluşabiliyor. SICAK SU KEPEĞİ ARTIRIR MI? Banyoda yapılan en büyük hatalardan biri de saçın çok sıcak suyla yıkanması. Sıcak su saç derisini kurutur ve doğal yağları tamamen atar. Saç derisi bu durumda daha fazla tepki verir. Ilık suyla yapılan banyolar ise kepek oluşumunu azaltabilir. Yine hemen hemen herkes biraz daha köpürsün diyerek avucuna şampuanı çok fazla döker. Fazla şampuan saç derisi için tahriş edebilir. Özellikle sülfat oranı yüksek ürünler, kepeği azaltmak yerine daha çok artırabiliyor. Bu alışkanlığı hemen bitirmeli ve kepek oluşmaması için şampuanı az miktarda kullanmak gerekiyor. Ayrıca sert bir şekilde değil, nazik bir şekilde deriye masaj yapmak da kepeği azaltan ipuçlarıdır. Kepek olmasın diye her gün saç yıkamak da banyoda yapılan büyük hatalardan biridir. Her gün saç yıkamak kepeği geçirmez. Aksine, özellikle kuru ve hassas saçlarda kepek sorununu kronikleştirebilir.

#4
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Kepek sadece kuru saç derisinde mi oluşur? Yağlı saçlarda da kepek çok fazla görülebiliyor. Aşırı yıkama ve dengesiz yağ üretimi kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor. Kepekli saç derisi kaşınır mı? Kepekli saç derisi genellikle kaşınır. Kaşıntı, saç derisinin tahriş olduğunu gösterir.

#5
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

Kepek tamamen geçer mi? Doğru yöntemler kullanıldığında büyük ölçüde azalma fark edilebilir.

#6
Foto - Saç yıkamak kepek oluşumuna davetiye çıkarıyor: Saç sağlığına ve saça riskleri nelerdir? Gizli tehlike ortaya çıktı

