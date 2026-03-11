Lüks cep yakmıyor: Yat almak artık hayal değil

Çoğu insan için aylık bütçe yönetmek, hassas bir denge oyununa dönüşebiliyor. Kazancın aslan payını barınma giderleri alırken, onu ulaşım ve gıda harcamaları takip ediyor. İstatistiklere göre başımızı sokacak bir çatı, işe gitmemizi sağlayan bir araç ve mutfak alışverişi, gelirimizin büyük kısmını bir çırpıda yutan başlıca kalemler. Geriye kalan kısımla sigorta ödemelerini halletmeye, biraz eğlenmeye ya da şanslıysak kısa bir tatil planı yapmaya çalışıyoruz.

Lüks tüketim ise çoğumuz için devasa yatlar değil, yeni bir ayakkabı ya da şık bir saat seviyesinde kalıyor. Deniz tutkusu olanların sahip olduğu teknelerin yüzde 95'i 8 metreden kısa araçlarken, görkemli lüks yatlar hayallerin ötesinde bir noktada duruyor. Ancak Çinli bir girişimci, bu tabloyu değiştirmek için harekete geçti.

Çin’in e-ticaret devi JD.com'un kurucusu Richard Liu, "Sea Expandary" adını verdiği yeni markasıyla yat sahibi olmayı lüks bir hayalden çıkarıp sıradan bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyor. Liu, bu girişim için yaklaşık 723 milyon dolarlık devasa bir yatırım yapmış durumda. Amerika’daki ikinci el otomobil fiyatına yat satmak gibi iddialı bir plan sunan iş insanı, Ar-Ge ve üretim için Guangdong eyaletindeki iki sahil kentiyle ortaklık kurdu. Richard Liu, yatların maaşlı çalışanlar ve sıradan tüketiciler için de erişilebilir olması gerektiğini savunuyor.

Yat kelimesi zihnimizde genellikle uçsuz bucaksız bir zenginliği ve şatafatlı bir yaşam tarzını canlandırır. 2023 verilerine göre ortalama bir yatın fiyatı 500 bin dolardan başlayıp 10 milyon doların üzerine kadar çıkabiliyor. Milyarderlerin sahip olduğu süper yatlar ise yüz milyonlarca dolarla ifade ediliyor. Bu yüzden yat ve ucuz kelimelerini aynı cümlede kullanmak imkansız gibi görünse de, Richard Liu bir tekneyi yaklaşık 14 bin 500 dolar gibi şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürmek konusunda oldukça iddialı.

Çin'de yat sektörü son üç yılda iki katına çıkarak 10 binli sayılara ulaştı. Her ne kadar bu sayı ülke nüfusuna oranla küçük kalsa da, hızla büyüyen orta sınıf Liu için iştah kabartıcı bir pazar demek. Çin, dünya gemi inşa sanayisinin yarısından fazlasını elinde tutsa da eğlence amaçlı tekne üretimi ticari gemilerin biraz gerisinde seyrediyor. Hükümet de sadece tekneleri ucuzlatmakla yetinmeyip yat turizmi rotalarını genişleterek bu sektörü canlandırmayı hedefliyor.

Peki, bu durum küresel pazar için ne ifade edecek? Mevcut gümrük vergileri ve ekonomik ticaret savaşları nedeniyle bu ucuz yatların kısa sürede okyanus aşırı pazarlara ulaşması zor. Ancak Çin'de başlayacak bu "erişilebilir yat" akımı başarılı olursa, küresel denizcilik endüstrisinde yeni bir rekabeti tetikleyebilir.