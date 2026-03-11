  • İSTANBUL
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Son zamanlarda yaşadığı maddi sorunlarla gündeme gelen Hollywood yıldızı Mickey Rourke, içine düştü dar boğazdan kurtulamayınca Los Angeles’ta yaşadığı evinden çıkarıldı.

#1
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Hollywood'un yıldız ismi Mickey Rourke, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla gündemde.

#2
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Son olarak Los Angeles'ta yaşadığı evinin önünde oldukça bakımsız ve yıpranmış bir şekilde görüntülenen dünyaca ünlü yıldız, sevenlerini endişelendirmişti.

#3
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Uzun süredir kirasını ödeyemediği ortaya çıkan Rourke, mahkeme tarafından yapılan ihtara rağmen ev sahibine 59 bin 100 dolar kira borcunu ödeyememişti.

#4
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Hayranları tarafından başlatılan bağış kampanyasını da "Paraya ihtiyacım olsaydı, hiçbir kahrolası hayır kurumundan yardım istemezdim.

#5
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Böyle olacağına ölsem daha iyi. Hayatım çok basit, bu tür bir yardıma ihtiyacım yok" diyerek kesin bir dille reddeden 73 yaşındaki aktörden üzen haber geldi.

#6
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Birikmiş borçlarını ödemekte zorlanan ünlü isim, en sonunda kiralık evinden tahliye edildi.

#7
Foto - Son hali yürek burkmuştu: Bir dönemin yıldızı şimdi de evinden atıldı!

Ünlü oyuncunun son durumu merak edilirken 550 dolardan başlayan lüks bir West Hollywood, Kaliforniya otelinde kaldığı iddia edildi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
