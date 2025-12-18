  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan gündeme oturan Yecüc Mecüc sözleri: Şu an yaşıyorlar, set patlayacak

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

2019 yılında kül olmuştu! Binlerce hektarlık alan yeniden yeşerdi

Uzun süredir biliniyor ama az kişi deniyor: Çayını demleyip için! Böbrek taşını ameliyatsız temizliyor, destek veriyor

Türkiye petrol aramaya gittiği Somali'den kötü haber geldi! Maalesef kaybedildi

İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Mahkeme aptala anlatır gibi tekrar tekrar anlattı! Teğmenler emri dinlemedi

'Türkiye'yi vuracağız' diyorlardı! Ülke karıştı, askerler 'hastayız' bahanesiyle görev yerlerini bir bir terk etti

Üst katlar neden çekmiyor? Wi-Fi sorununun gizli nedeni
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Giriş Tarihi:
İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Prof. Dr. Canan Karatay, 50 yıl önce Karatay Diyeti karşıtlarına ve kronik/dejenaratif hastalıklara 'iyileşmez' diyenlere, 'hodri meydan' dedi. Açıklamalarıyla sıklıkla dikkatleri üzerine çeken Karatay, eğer günde iki tane tüketirseniz hasta olmazsınız diyor. Prof. Dr. Canan Karatay, çarpıntı şikayetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Canan Karatay'ın açıklamaları konuşuluyor. Özellikle hazır ve katkılı pekmezlerin kan şekerini hızla yükselttiğini belirten Karatay bu kez çarpıntı şikayetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu iki besine dikkat çekti.

#2
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Prof. Dr. Canan Karatay, çarpıntı şikayetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sıkça görülen bu durumun her zaman kalp hastalığının belirtisi olmadığını belirten Karatay, çarpıntının farklı nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, zeytinyağı sağlık açısından pek çok fayda sunuyor. İçeriğindeki yüksek antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Ayrıca, kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenler ve kötü kolesterol seviyesini düşürür. Zeytinyağı aynı zamanda sindirim sistemine de fayda sağlar. Sindirim sorunlarını azaltır ve bağırsak sağlığını destekler. Bununla birlikte, cildi nemlendirir, yaşlanma karşıtı özellikler gösterir ve saç sağlığını da destekler. Zira, düzenli tüketim bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

#3
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Canan Karatay, zeytinyağının önemine dair ezber bozan açıklamalar yaptı. O, zeytini "sağlıklı bir meyve" ve zeytinyağını da "altın suyu" olarak tanımladı. Karatay, şu ifadeleri kullandı: "Zeytin ve zeytinyağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir. Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağını bol bol tüketirseniz, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor, eklem ve baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife gibi yapıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karatay, özellikle gençlerde de görülebilen çarpıntının kalp hastalığı anlamına gelmediğini ifade ederek, "Her genç kızda veya genç erkekte çarpıntı olabilir. Bu panik yapacak bir durum değil" dedi. Ayrıca, kansızlık ve vücuda alınan kimyasalların da çarpıntıya yol açabileceğini belirtti. Çarpıntının stres tepkisiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Karatay, "Stres hormonlarının salgılanmasıyla kalp hızlanır ve bu tamamen doğal bir mekanizmadır. Koşarken, sinirlendiğimizde veya aşırı strese maruz kaldığımızda kalp hızımız artar" şeklinde konuştu. Sürekli veya aşırı çarpıntı durumlarında nedenlerin araştırılması gerektiğine değinen Karatay, "Vücudumuza ne yediğimiz, hangi vitamin ve minerallerin eksik olduğu önemli. Doğru yaşam tarzı, doğal beslenme ve düzenli egzersiz çarpıntıyı önlemede büyük rol oynar" dedi.

#4
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

İlaçlar ve mineral eksikliklerinin de çarpıntıya sebep olabileceğine dikkat çeken Karatay, hormonal dengesizliklerin de bu duruma yol açabileceğini söyledi. "Uzun süren ve çok şiddetli çarpıntılarda mutlaka bir hekime başvurulmalı. Ancak çoğu zaman stres, yanlış beslenme ve panik atak kaynaklıdır" ifadelerini kullandı. Kimyasal maddelerin de vücuda zarar verdiğine işaret eden Karatay, "Evde kullanılan deterjanlar, çamaşır suyu ve böcek ilaçları gibi kimyasallar, çarpıntıya neden olabilir. Bu maddeler, vücudun biyolojik olarak yabancı maddeleri kabul etmediğinin göstergesidir" dedi. Karatay, açıklamalarını "Çarpıntı her zaman kalp hastalığı anlamına gelmez. Doğal beslenin, sağlıklı yaşamı benimseyin ve gereksiz ilaç kullanımından kaçının" sözleriyle sonlandırdı.

#5
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Öte yandan pekmezle ilgili yıllardır süregelen algı da yeniden tartışmaya açıldı. Uzman isim videoda kendisine gelen 'pekmez ve tahini birlikte tüketmek faydalı mı?' sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Doğal tahin çok önemli. Tabii ki geleneksel olarak tahin pekmez hep yeniliyor. Fakat pekmez de o kadar çok nasıl yapıldığına bağlı. Herkes topraktan olanı bulamıyor. Bulmasına imkan yok. Fakat pekmez diye piyasaya satılan şeylerin fruktozu çok yüksek." "Eğer hastaysanız, eğer ürik asidiniz yüksekse, eğer şeker hastasıysanız, eğer tansiyonunuz yüksekse, eğer yaşlıysanız pekmez tehlikeli. Pekmez çocuklarda karaciğeri yağlandırır ve demir yüklü değildir. Çünkü kaynatılmıştır. Demiri kalmamıştır. Ürik asidi çok yükselttiği için, ki ülkemizde de herkeste ürik asit yüksekliği var. Ürik asit yüksekliği çok tehlikeli. Kolesterolden bin kat daha tehlikeli. Adı bile yapılmıyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Ama tahin mesela ben sabah peynirin üstüne tahin döker yerim. Tahin yenebilir, pekmezsiz olmak üzere." "İlaçsız olacak. aflatoksin olmayacak. Şimdi sağlıklı diye onları yiyoruz ya, doğru saklanmadıkları zaman hepsinde aflatoksin ürüyor. Hiç aflatoksin konuşmuyoruz. aflatoksin çok tehlikeli bir mantar. Kuru üzüm faydalıdır diyemiyorum o yüzden. Sağlıklı olanı seçmemiz lazım diyorum." dedi. Ayrıca Karatay, "Üzüm çok önemli. Kara üzüm siyah üzüm çok önemli. Siyah üzüm çekirdeği de çok önemli, polifenolü çok yüksek. Polifenolü çok yüksek olan ve koyu renkli olan şeyler ilaçsız olduğu şekilde, sağlıklı üretildiği şekilde ve aflatoksin olmadığı takdirde tabii ki faydalı." diyor.

#6
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

#7
Foto - İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Ayyaşlar Bayramı" Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli
Gündem

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Tarihçi Murat Bardakçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, merhum Kamer Genç’in mezarı başında rakı d..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
Gündem

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

GAİN Medya’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan’ın gözal..
Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti
Dünya

Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti

Polonya’da ana muhalefet partisi milletvekili Marek Suski, Parlamentoda komisyon üyelerine "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kal..
Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri
Siyaset

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

Adana’da İYİ Parti’den 5 ilçe başkanı istifa etti. Yapılan ortak açıklamada "Müdahaleler, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal ..
Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?
Gündem

Birgün’ün Mizah Festivali Başlıyor! ‘Hırsız’ dedi mi, demedi mi?

Ali Karahasanoğlu, BirGün gazetesinin “mizah” iddiasıyla sunduğu çelişkiler zincirini tek tek deşifre ediyor. Enver Aysever–Ekrem İmamoğlu h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23