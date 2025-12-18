İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Canan Karatay, zeytinyağının önemine dair ezber bozan açıklamalar yaptı. O, zeytini "sağlıklı bir meyve" ve zeytinyağını da "altın suyu" olarak tanımladı. Karatay, şu ifadeleri kullandı: "Zeytin ve zeytinyağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir. Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağını bol bol tüketirseniz, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor, eklem ve baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife gibi yapıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karatay, özellikle gençlerde de görülebilen çarpıntının kalp hastalığı anlamına gelmediğini ifade ederek, "Her genç kızda veya genç erkekte çarpıntı olabilir. Bu panik yapacak bir durum değil" dedi. Ayrıca, kansızlık ve vücuda alınan kimyasalların da çarpıntıya yol açabileceğini belirtti. Çarpıntının stres tepkisiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Karatay, "Stres hormonlarının salgılanmasıyla kalp hızlanır ve bu tamamen doğal bir mekanizmadır. Koşarken, sinirlendiğimizde veya aşırı strese maruz kaldığımızda kalp hızımız artar" şeklinde konuştu. Sürekli veya aşırı çarpıntı durumlarında nedenlerin araştırılması gerektiğine değinen Karatay, "Vücudumuza ne yediğimiz, hangi vitamin ve minerallerin eksik olduğu önemli. Doğru yaşam tarzı, doğal beslenme ve düzenli egzersiz çarpıntıyı önlemede büyük rol oynar" dedi.