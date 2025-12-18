İki besin hasta etmiyor diyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 50 yıl boyunca bir bir anlattı, çarpıntının gizli sebebi

Öte yandan pekmezle ilgili yıllardır süregelen algı da yeniden tartışmaya açıldı. Uzman isim videoda kendisine gelen 'pekmez ve tahini birlikte tüketmek faydalı mı?' sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Doğal tahin çok önemli. Tabii ki geleneksel olarak tahin pekmez hep yeniliyor. Fakat pekmez de o kadar çok nasıl yapıldığına bağlı. Herkes topraktan olanı bulamıyor. Bulmasına imkan yok. Fakat pekmez diye piyasaya satılan şeylerin fruktozu çok yüksek." "Eğer hastaysanız, eğer ürik asidiniz yüksekse, eğer şeker hastasıysanız, eğer tansiyonunuz yüksekse, eğer yaşlıysanız pekmez tehlikeli. Pekmez çocuklarda karaciğeri yağlandırır ve demir yüklü değildir. Çünkü kaynatılmıştır. Demiri kalmamıştır. Ürik asidi çok yükselttiği için, ki ülkemizde de herkeste ürik asit yüksekliği var. Ürik asit yüksekliği çok tehlikeli. Kolesterolden bin kat daha tehlikeli. Adı bile yapılmıyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Ama tahin mesela ben sabah peynirin üstüne tahin döker yerim. Tahin yenebilir, pekmezsiz olmak üzere." "İlaçsız olacak. aflatoksin olmayacak. Şimdi sağlıklı diye onları yiyoruz ya, doğru saklanmadıkları zaman hepsinde aflatoksin ürüyor. Hiç aflatoksin konuşmuyoruz. aflatoksin çok tehlikeli bir mantar. Kuru üzüm faydalıdır diyemiyorum o yüzden. Sağlıklı olanı seçmemiz lazım diyorum." dedi. Ayrıca Karatay, "Üzüm çok önemli. Kara üzüm siyah üzüm çok önemli. Siyah üzüm çekirdeği de çok önemli, polifenolü çok yüksek. Polifenolü çok yüksek olan ve koyu renkli olan şeyler ilaçsız olduğu şekilde, sağlıklı üretildiği şekilde ve aflatoksin olmadığı takdirde tabii ki faydalı." diyor.