  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor! Özdağ’ın İsrail’e karşı alınması gereken önlemine bakın! Yapmamız gereken ilk şey parlamenter demokrasiye hızla dönmek Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar… Saldırgan eylemleri şiddetle kınadı K.Kore’den sert tepki Diyarbakır annelerinden siyoniste lejyoner tepkisi
Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Türkiye’nin doğalgaz konusunda endişe duymasına gerek olmadığını söyledi.

Meclise gelişinde gazetecilerin “Savaş nedeniyle doğalgazda endişelenecek bir durum var mı?” sorusunu yanıtlayan Bayraktar, “Arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yok. Hem petrol ürünlerinde hem akaryakıtta hem doğalgazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

“ÜMİT EDİYORUM ÇATIŞMA EN KISA SÜREDE SONA ERER”

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatının artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar; “Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer, hem de dünya piyasaları biraz daha normalleşir. Bunun tabi hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur” ifadelerini kullandı.

“HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ”

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya önlem alınıp alınmayacağını soran gazetecilere Bayraktar; “Onu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz. ABD Başkanı’nın savaşın sona yaklaştığı açıklamasıyla fiyatlar biraz gevşedi. Umut ediyoruz böyle normal açıklamalar ve normal gelişmeler petrolü normal seviyeye döndürecektir. Aslında biz bu yılın geri kalanında 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk. Fakat şu anda bir savaş ortamı var. Ümit ediyorum en kısa sürede bu tansiyon ortadan kalkar, ondan sonra biraz daha normalleşir fiyatlar” karşılığını verdi.

Bakan Bayraktar: 2028 Yılı Başlarında Her İki Santral Ticari İşletmeye Geçecek
Bakan Bayraktar: 2028 Yılı Başlarında Her İki Santral Ticari İşletmeye Geçecek

Ekonomi

Bakan Bayraktar: 2028 Yılı Başlarında Her İki Santral Ticari İşletmeye Geçecek

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23