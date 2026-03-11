Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok

Meclise gelişinde gazetecilerin “Savaş nedeniyle doğalgazda endişelenecek bir durum var mı?” sorusunu yanıtlayan Bayraktar, “Arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yok. Hem petrol ürünlerinde hem akaryakıtta hem doğalgazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

“ÜMİT EDİYORUM ÇATIŞMA EN KISA SÜREDE SONA ERER”

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatının artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar; “Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer, hem de dünya piyasaları biraz daha normalleşir. Bunun tabi hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur” ifadelerini kullandı.

“HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ”

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya önlem alınıp alınmayacağını soran gazetecilere Bayraktar; “Onu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz. ABD Başkanı’nın savaşın sona yaklaştığı açıklamasıyla fiyatlar biraz gevşedi. Umut ediyoruz böyle normal açıklamalar ve normal gelişmeler petrolü normal seviyeye döndürecektir. Aslında biz bu yılın geri kalanında 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk. Fakat şu anda bir savaş ortamı var. Ümit ediyorum en kısa sürede bu tansiyon ortadan kalkar, ondan sonra biraz daha normalleşir fiyatlar” karşılığını verdi.