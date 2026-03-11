Son dakika! İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti
Son dakika haberi: Avrupa’da İsrail’in soykırım politikalarına karşı en dik duruşu sergileyen İspanya, 'katliam ve hukuksuzluk' sarmalına karşı tarihi bir adım daha attı. 11 Mart 2026 itibarıyla İsrail büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararı aldı. ABD'nin eşkıya başkanı Trump ve Siyonist rejimin bölgeyi ateşe veren saldırılarına karşı bayrak açan İspanya Başbakanı Sanchez, diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzar seviyesine düşürerek İsrail’e en ağır diplomatik cevabı verdi!
İspanya hükümeti, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve Lübnan-İran hattındaki yayılmacı saldırganlığına karşı diplomatik yaptırım dozunu en üst seviyeye çıkardı. Resmi devlet gazetesinde yayımlanan kararla, İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin artık bir büyükelçi tarafından değil, yalnızca maslahatgüzar düzeyinde temsil edileceği duyuruldu.
SANCHEZ'DEN 'EMPERYALİST VE SİYONİST' KUŞATMAYA REST
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, saldırıların başladığı ilk günden bu yana sergilediği kararlı tutumu bir adım öteye taşıdı. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonları "tek taraflı askeri eylem" olarak nitelendiren ve kınayan Sanchez, İspanya topraklarındaki askeri üslerin bu saldırılarda kullanılmasına da izin vermemişti.
