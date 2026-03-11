Son dakika! İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

İspanya hükümeti, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve Lübnan-İran hattındaki yayılmacı saldırganlığına karşı diplomatik yaptırım dozunu en üst seviyeye çıkardı. Resmi devlet gazetesinde yayımlanan kararla, İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin artık bir büyükelçi tarafından değil, yalnızca maslahatgüzar düzeyinde temsil edileceği duyuruldu.

SANCHEZ'DEN 'EMPERYALİST VE SİYONİST' KUŞATMAYA REST

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, saldırıların başladığı ilk günden bu yana sergilediği kararlı tutumu bir adım öteye taşıdı. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonları "tek taraflı askeri eylem" olarak nitelendiren ve kınayan Sanchez, İspanya topraklarındaki askeri üslerin bu saldırılarda kullanılmasına da izin vermemişti.

Ayrıntılar geliyor...