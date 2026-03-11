  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne ihale operasyonu: Eski başkan ile birlikte 22 kişiye gözaltı kararı verildi Hırsız Baba Türbesi’nde, boş yatağa saygı duruşu! Galatasaray taraftarı İngiliz basınını salladı! ‘Bu alışabileceğiniz bir gürültü değil’ İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’ "İmamoğlu suç örgütü" davasında tansiyon dinmiyor: Jandarma müdahale etti! İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Dünya Son dakika! İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti
Dünya

Son dakika! İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

Son dakika haberi: Avrupa’da İsrail’in soykırım politikalarına karşı en dik duruşu sergileyen İspanya, 'katliam ve hukuksuzluk' sarmalına karşı tarihi bir adım daha attı. 11 Mart 2026 itibarıyla İsrail büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararı aldı. ABD'nin eşkıya başkanı Trump ve Siyonist rejimin bölgeyi ateşe veren saldırılarına karşı bayrak açan İspanya Başbakanı Sanchez, diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzar seviyesine düşürerek İsrail’e en ağır diplomatik cevabı verdi!

İspanya hükümeti, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve Lübnan-İran hattındaki yayılmacı saldırganlığına karşı diplomatik yaptırım dozunu en üst seviyeye çıkardı. Resmi devlet gazetesinde yayımlanan kararla, İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin artık bir büyükelçi tarafından değil, yalnızca maslahatgüzar düzeyinde temsil edileceği duyuruldu.

SANCHEZ'DEN 'EMPERYALİST VE SİYONİST' KUŞATMAYA REST

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, saldırıların başladığı ilk günden bu yana sergilediği kararlı tutumu bir adım öteye taşıdı. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonları "tek taraflı askeri eylem" olarak nitelendiren ve kınayan Sanchez, İspanya topraklarındaki askeri üslerin bu saldırılarda kullanılmasına da izin vermemişti.

Ayrıntılar geliyor...

İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor
İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor

Gündem

İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor

İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı
İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı

Gündem

İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz
İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

Dünya

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var
İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var

Gündem

İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var

İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!
İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

Spor

İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar
İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

Dünya

İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

İspanya ile yeniden "savaşa hayır"
İspanya ile yeniden “savaşa hayır”

Avrupa

İspanya ile yeniden “savaşa hayır”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23