ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı
İran, dün Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı "ekonomik merkezleri ve bankaları" hedef alabileceğini açıkladı.
Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Dün gece, terörist Amerikan ordusu ve Siyonist rejim, askeri hedeflerine ulaşamadıktan sonra ülkenin bankalarından birini hedef aldı. Bu gayrimeşru savaş eylemiyle düşman, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamıza olanak tanıdı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca bölge halkının, bankaların bir kilometre yakınına yaklaşmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.
