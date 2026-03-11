  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor! Özdağ’ın İsrail’e karşı alınması gereken önlemine bakın! Yapmamız gereken ilk şey parlamenter demokrasiye hızla dönmek Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar… Saldırgan eylemleri şiddetle kınadı K.Kore’den sert tepki Diyarbakır annelerinden siyoniste lejyoner tepkisi İçinizin yağlarını eritecek video! İsrail jetleri alev alev yandı, siyonist pilotlar arkalarına bile bakmadan böyle topukladı Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor
Dünya ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı
Dünya

ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı

İran, dün Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı "ekonomik merkezleri ve bankaları" hedef alabileceğini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün gece, terörist Amerikan ordusu ve Siyonist rejim, askeri hedeflerine ulaşamadıktan sonra ülkenin bankalarından birini hedef aldı. Bu gayrimeşru savaş eylemiyle düşman, bölgedeki ABD ve Siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamıza olanak tanıdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bölge halkının, bankaların bir kilometre yakınına yaklaşmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Şehri karıştıran gayrimeşru ilişki iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç
Şehri karıştıran gayrimeşru ilişki iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç

Gündem

Şehri karıştıran gayrimeşru ilişki iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende
İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende

Gündem

İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku!
Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku!

Gündem

Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

seyretmek lazım devam

bence en güzeli vurusnlar biribirlerini israil ve iran savasması bize 10 yıl boyunca dokunamayacakları anlamındadır bizde bos durmayacağız silah füze hepsini yapmalıyız
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23