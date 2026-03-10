  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu! İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmada görüntü paylaşanlara soruşturma! Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu Putin'den Trump'a İran önerisi CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş” Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!
Gündem Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu
Gündem

Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu

Lübnan direnişinin işgalci İsrail’in kalbine indirdiği balistik darbenin dehşet dolu görüntüleri ortaya çıktı! Hizbullah’ın dün Beyt Şemeş yakınlarındaki stratejik uydu iletişim merkezini hedef aldığı saldırıda, füzelerin savunma sistemlerini aşarak infilak ettiği anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hizbullah’ın İsrail’in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki Elah Vadisi bölgesinde bulunan bir uydu iletişim merkezine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hizbullah’ın dün İsrail’in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki Elah Vadisi bölgesinde bulunan bir uydu iletişim merkezine düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Füzenin uydu istasyonunun yakınına düştüğü anlar, bir araç kamerası tarafından kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, Lübnan’dan fırlatılan iki füzenin sistemde meydana gelen bir arıza nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ve bölgedeki hava saldırısı sirenlerini tetiklemediğini teyit etti.

 

Hizbullah, İsrail ordusunun İletişim ve Siber Savunma Bölümü’ne bağlı uydu iletişim merkezini hedef aldığını açıklamıştı. Söz konusu tesisin Lübnan sınırından yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedilmişti.

IDF, söz konusu saldırıda fırlatılan iki füzeden birinin İsrail’in Ramla kentine düştüğünü ve olayda 14 kişinin yaralandığını, uydu istasyonuna yönelik saldırıda ise 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordusu ayrıca saldırıda fırlatılan diğer mühimmatların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

İran vatan hainlerini yakaladı
İran vatan hainlerini yakaladı

Dünya

İran vatan hainlerini yakaladı

ABD, İran savaşına 2 günde servet akıttı
ABD, İran savaşına 2 günde servet akıttı

Dünya

ABD, İran savaşına 2 günde servet akıttı

Pentagon açıkladı! İran misillemesi ağır oldu
Pentagon açıkladı! İran misillemesi ağır oldu

Dünya

Pentagon açıkladı! İran misillemesi ağır oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Devamke degerli şii ve sunni kardeşler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23