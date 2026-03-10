Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu

Hizbullah’ın İsrail’in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki Elah Vadisi bölgesinde bulunan bir uydu iletişim merkezine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hizbullah’ın dün İsrail’in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki Elah Vadisi bölgesinde bulunan bir uydu iletişim merkezine düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Füzenin uydu istasyonunun yakınına düştüğü anlar, bir araç kamerası tarafından kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, Lübnan’dan fırlatılan iki füzenin sistemde meydana gelen bir arıza nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ve bölgedeki hava saldırısı sirenlerini tetiklemediğini teyit etti.

Hizbullah, İsrail ordusunun İletişim ve Siber Savunma Bölümü’ne bağlı uydu iletişim merkezini hedef aldığını açıklamıştı. Söz konusu tesisin Lübnan sınırından yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedilmişti.

IDF, söz konusu saldırıda fırlatılan iki füzeden birinin İsrail’in Ramla kentine düştüğünü ve olayda 14 kişinin yaralandığını, uydu istasyonuna yönelik saldırıda ise 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordusu ayrıca saldırıda fırlatılan diğer mühimmatların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.