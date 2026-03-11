Müzakerede rotayı Türkiye’ye kırdılar! Barışın yolu İstanbul’dan geçiyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakerelerin yeni turuna İstanbul'un ev sahipliği yapabileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun İstanbul'da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Müzakerelere katılan tüm tarafların İstanbul'a sıcak baktığını aktaran Peskov, istişarelerin Türkiye'de devam edebileceğini belirterek, “Elbette İstanbul seçeneği mevcut ve tüm taraflar buna çok olumlu yaklaşıyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müzakere sürecindeki yapıcı rolüne dikkati çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üçlü formattaki görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu girişimi takdirle karşılıyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, daha önce 23-24 Ocak, 4-5 Şubat ve 17-18 Şubat tarihlerinde olmak üzere üç tur görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu müzakerelerin ilk iki turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, üçüncü turu ise İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.