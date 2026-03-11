İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu!

İran Kızılayı, ABD ve İsrail saldırılarının ülkede neden olduğu yıkımın boyutlarını açıkladı. 19 bin 734 sivil yapının hasar gördüğü belirtilen açıklamada ayrıca hastanelerin, okulların ve yardım tesislerinin de hedef olduğu, 77 hastane ile 65 okulun da vurulduğu bilgisi paylaşıldı.