İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu!
İran Kızılayı, ABD ve İsrail saldırılarının ülkede neden olduğu yıkımın boyutlarını açıkladı. 19 bin 734 sivil yapının hasar gördüğü belirtilen açıklamada ayrıca hastanelerin, okulların ve yardım tesislerinin de hedef olduğu, 77 hastane ile 65 okulun da vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
ABD-İsrail terör ittifakının İran'a yönelik saldırıları sürerken İran Kızılayı bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki yıkıma dair son verileri paylaştı. Açıklamada, İran genelinde 20 bin sivil binanın saldırılarda hasar gördüğü kaydedilirken yaklaşık 19 bin 734 sivil yapının etkilendiği vurgulandı. Hasar gören yerler arasında hastaneler, okullar ve yardım tesisleri de bulunduğu açıklamada, hasar gören binalar arasında 77 tıp merkezi ve 65 eğitim kurumunun bulunduğu belirtildi.
Ayrıca, İran Kızılayına bağlı 16 tesisin de hasar gördüğü bildirildi.
Gündem
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem
Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var