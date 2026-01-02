Profesör Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı: Güçlü kimyasallar daha etkili olsalar da zarar verir

Karatay'ın bir diğer önerisi ise tuzlu su. Tuzlu suyun mikropları tek tek öldürdüğünü belirten doktor, bu durumdaki en önemli şeyin 'bağışıklık zırhını güçlendirmek' olduğunu belirtti. Bu aylarda özellikle turşu suyunu tavsiye etti. Mikropları öldürmek için ise sirke, turşu suyu ve karbonatlı suyla gargara yapılabileceğini söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağırsaktaki faydalı bakterilerin artırtılması gerekir. Turşu suyu hazırlarken bu faydaları alabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli husus sirke ve içine eklenen sarımsak oranı. 1.5 litre suya 2.5 yemek kaşığı kaya veya deniz tuzu eklemeniz gerekiyor. Aynı oranda üzüm sirkesini ilave ettikten sonra bir baş sarımsak ilave edebilirsiniz. Turşu suyu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sistemini dengeleyecek ve bağışıklık sistemini iyileştirecektir. Bol magnezyum içeren bu su, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemiklerimiz için de çok önemlidir. Turşu suyu tüketerek vücuttaki su dengesini koruyabilirsiniz Profesör Dr. canan karatay , eski İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.