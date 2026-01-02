  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Profesör Canan Karatay'dan çamaşır suyu uyarısı: Güçlü kimyasallar daha etkili olsalar da zarar verir

Profesör Dr. canan karatay, bu kez burun tıkanıklığı konusunda dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti. İnsan sağlığına zararlı olduğunu tespit edilen çamaşır suyu ile ilgili Özellikle güçlü bağışıklık için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Özellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallar, etkili olsalar da kumaşlara ve çevreye zarar verebilecek potansiyele sahiptir.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili pek çok tavsiyede bulunan Canan Karatay, okulların açılmasıyla birlikte artış gösteren burun tıkanıklığı problemi hakkında konuştu. Özellikle bu sorun, bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiğinin habercisi olabilir. İşte uzak durulması gerekenler ve sağlığınızı daha iyi bir seviyeye yükseltmek için çeşitli tavsiyeler.

Prof. Dr. Canan Karatay, okulların açılmasıyla birlikte pek çok kişinin şikayetçi olduğu burun tıkanıklığı sorunu hakkında konuştu. Bu şikayetlerin nedenini açıklayan ünlü doktor, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Karatay'a göre burun tıkanıklığı bir hastalık değil, yalnızca belirti. Çamaşır suyu kullanımı hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Karatay, çamaşır suyunun burun tıkanıklığına yol açabileceğini belirtti. Çamaşır suyunun vücudumuz için çok zararlı olduğunu hatırlatan Karatay, burun tıkanıklığının ise asıl nedeninin çevresel toksinler olduğunu söyledi.

Çamaşır suyu ve deterjanlar temizlikte hijyeni sağlamak adına etkili ürünler olsalar da çamaşır suyuna ya da bu gibi güçlü kimyasal içeriğine sahip deterjanlara uzun süre maruz olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda artış gösteren burun tıkanıklığının çamaşır suyuna bağlı olduğunu anlatan Karatay, "Okullar çamaşır sularıyla yıkanıyor. Çamaşır suları havaya karışıyor ve çocuklar onu soluyor. Vücut burnunu tıkıyor çünkü kendini korumak için. Salgın falan hepsi hikaye. Salgın yok ortada; alerji var" diye konuştu. Kimyasal maddelerle değil, sirkeyle temizlenmesi gerektiğini savunan ünlü doktor, mikrop veya virüslerden kurtulmak için sirkenin kaynatılması gerektiğini söylüyor. Bu sayede ne kadar virüs ve bakteri varsa ortadan kalkmış olacak.

Karatay'ın bir diğer önerisi ise tuzlu su. Tuzlu suyun mikropları tek tek öldürdüğünü belirten doktor, bu durumdaki en önemli şeyin 'bağışıklık zırhını güçlendirmek' olduğunu belirtti. Bu aylarda özellikle turşu suyunu tavsiye etti. Mikropları öldürmek için ise sirke, turşu suyu ve karbonatlı suyla gargara yapılabileceğini söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağırsaktaki faydalı bakterilerin artırtılması gerekir. Turşu suyu hazırlarken bu faydaları alabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli husus sirke ve içine eklenen sarımsak oranı. 1.5 litre suya 2.5 yemek kaşığı kaya veya deniz tuzu eklemeniz gerekiyor. Aynı oranda üzüm sirkesini ilave ettikten sonra bir baş sarımsak ilave edebilirsiniz. Turşu suyu, içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sistemini dengeleyecek ve bağışıklık sistemini iyileştirecektir. Bol magnezyum içeren bu su, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemiklerimiz için de çok önemlidir. Turşu suyu tüketerek vücuttaki su dengesini koruyabilirsiniz Profesör Dr. canan karatay , eski İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

