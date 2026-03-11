  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

Uçaklarda görevli olarak çalışan bir uçuş görevlisi, uçaklarda asla yapılmaması gereken 2 şeyi açıkladı.

#1
Foto - Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

Uzun uçak yolculuklarında konfor her zaman önceliklerden biri oluyor ve bu nedenle uçuş görevlilerinin öneri ve uyarıları yolcular için büyük önem taşıyor. Bir uçuş görevlisi, yolcuları daha önce pek duyulmamış iki konuda uyardı.

#2
Foto - Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

İlk uyarı ise uçakta yüksek topuklu ayakkabı giymemek üzerine. Peki, bu kuralın ardında yatan sebep ne?

#3
Foto - Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

UÇAKTA ASLA GİYMEMENİZ GEREKEN İKİ ŞEY Uçuş görevlileri, yolcuların kıyafet ve ayakkabı seçimlerinin acil durumlarda hızlı hareket etmeyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

#4
Foto - Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

Özellikle yüksek topuklu ayakkabılar, olası bir tahliye durumunda yolcuların hızla çıkmasını zorlaştırabiliyor. Uçuş görevlisi Amy Caris konuyla ilgili, "Müşterilerin giydiği ayakkabılara her zaman dikkat ederim, böylece onların hızlı ve rahat koşup koşamayacaklarını anlayabilirim." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın!

Bunun yanı sıra siyah çorap giymemenin de önemli olduğu belirtiliyor. CNN Travel’a konuşan Kris Major, "Özellikle gece uçuşlarında, eğer ayaklarınızı koridora uzatıp koyu renk çoraplar giyerseniz bizi fark etmeyiz, üzerinize takılırız ve bu bizim için biraz sıkıntı yaratır." diyerek, yolculara bir uyarıda bulundu./ kaynak: ensonhaber

