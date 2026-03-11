Almanya'da bomba alarmı: 18 bin kişi tahliye edildi

Almanya’nın Dresden kent merkezinde bulunan 250 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bomba, Carola Bridge yakınında yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı. Köprü, 2024 yılında Elbe River’e çökmesinin ardından yeniden inşa ediliyordu. Dresden itfaiyesi, bunun şehirde bu tür olaylar nedeniyle yapılan en büyük tahliyelerden biri olduğunu belirtti.

PARLAMENTO DA BOŞALTILDI

Tahliye edilen bölgede kentin en önemli tarihi yapıları da bulunuyor. Saksonya Parlamentosu, bazı bakanlık binaları, bakım evleri ve kreşler de tahliye edilen alan içinde yer alıyor.

Bombanın ne kadar sürede etkisiz hale getirileceği henüz bilinmiyor. Bölgede ulaşımı sağlamak için ek otobüs ve tramvay seferleri de devreye sokuldu.