Balık yağı kalbi koruyor: Kalp krizi riskini %43 azaltıyor

Büyük ölçekli uluslararası bir araştırmaya göre, günlük balık yağı takviyesi, diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp krizi, felç ve damar hastalıkları gibi ciddi kardiyovasküler sorunların görülme riskini yüzde 43 azaltabiliyor.

Büyük ölçekli bir uluslararası klinik araştırma, günlük balık yağı takviyesinin diyaliz tedavisi gören kişilerde ciddi kalp ve damar sorunlarını önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

PISCES adı verilen araştırmaya, Avustralya ve Kanada’daki 26 merkezde diyaliz tedavisi gören 1228 hasta katıldı. Çalışmanın sonuçlarının American Society of Nephrology Kidney Week 2025 toplantısında sunulduğu ve The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

Araştırmada, her gün 4 gram balık yağı alan hastalarda kalp krizi, felç, kalp kaynaklı ölüm ve damar hastalıklarına bağlı ampütasyon gibi ciddi olayların belirgin şekilde daha az görüldüğü bildirildi.

BALIK YAĞI KALP KRİZİNE KARŞI YÜZDE 43 KORUMA SAĞLIYOR

Araştırmada kullanılan takviyenin omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA içerdiği belirtildi.

Elde edilen sonuçlara göre balık yağı alan grupta, ciddi kalp ve damar hastalıklarının görülme oranı yüzde 43 daha düşük bulundu.

Çalışmanın Avustralya bölümünü yöneten Kevan Polkinghorne, diyaliz hastalarının çok yüksek kalp hastalığı riski taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar ayrıca diyaliz hastalarında EPA ve DHA seviyelerinin genel nüfusa göre daha düşük olmasının, elde edilen güçlü etkinin nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.

DİYALİZ HASTALARINDA KALP KORUMASI İÇİN UMUT VERİCİ BULGU

Araştırmacılar, sonuçların özellikle hemodiyaliz tedavisi gören böbrek yetmezliği hastaları için geçerli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle bulguların sağlıklı bireylere veya farklı hasta gruplarına doğrudan uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

Araştırmanın verilerine göre çalışmaya Avustralya’dan yaklaşık 200 hasta katıldı ve bunların 44’ü Monash Health merkezinde tedavi gördü.

Bilim insanları elde edilen bulguların, diyaliz hastalarında kalp sağlığını korumaya yönelik yeni yaklaşımlar için önemli bir temel oluşturabileceğini belirtti.

